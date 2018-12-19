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19:00, 19 декабря 2018

Минюст признал «иностранным агентом» петербургскую некоммерческую организацию по борьбе со СПИДом

Одной из причин стало иностранное финансирование.

Некоммерческая организация «Центр социально-информационных инициатив Действие» попала в список иноагентов после плановой проверки Минюста. Об этом в соцсетях сообщил директор НКО Валерий СозАев. Он также рассказал телеканалу «Дождь», что организация действительно получала финансирование от Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом через Открытый институт здоровья населения. При этом для признания НКО иностранным агентом необходимо также доказать его участие в политической деятельности. Обвинения в этом в Центре пока не комментируют. Напомню, в начале сентября министерство юстиции предложило ужесточить закон об иноагентах, который действует в России с 2012 года. В частности, чиновники настаивают на том, чтобы НКО заранее сообщали властям о планируемых программах с иностранным финансированием, после чего организации либо разрешат работать, либо нет.

По данным Роспотребнадзора, в России с ВИЧ живет около миллиона человек.

Комментарии

16

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hastings 19 декабря 2018 | 19:09

СПИД от блуда!

(комментарий скрыт)

kir_pich_101 19 декабря 2018 | 19:10

Видимо, пока ВИЧ в Кремль и Госдуру не попадет, бороться с ним будет опасно.
А ведь от заболевания никто не застрахован, даже депутат или сенатор.

archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 19:25

kir_pich_101: " от заболевания никто не застрахован, даже депутат или сенатор "

ога, так и будут они в Рашке-*овняшке [(с)Мединский]лечиться :) они в Израиль поедут, или в Австрию, или где кобзоны раки-сраки лечат
по крайней мере, они так планируют
а население - чем больше сдохнет, тем лучше - собственно, это неуклонное выполнение плана "п"

olegleon 19 декабря 2018 | 19:12

и теперь руководство НКО сидит в одиночной камере, как в США?
а может им светит несколько лет тюрьмы, как в США для "иностранного агента"?

danko1 19 декабря 2018 | 19:21

olegleon: Тупая портянка, в США иностранным агентом назвали россиянку, выполняющую тайно задание Кремля. И ей необходимо было зарегистрироваться только иностранным агентом.
А у нас иностранными агентами называют россиян, работающих на благо России, а патриотами называют тех, кто Россию грабит и миллиарды на Запад выводит.

olegleon 19 декабря 2018 | 20:14

danko1: т.е. ты даже в курсе, что ей тайное задание в Кремле дали?! и какое же? )))

rampa 19 декабря 2018 | 19:24

olegleon: с чего ты решил, что они иностранные агенты? Никакой политикой они не занимаются, никаких интересов других государств на территории России не продвигают. Деньги тратят на лечение собственных граждан, на которых наша власть, обязанная этим заниматься, давно плюнула.
Сам-то не боишься заболеть и сгнить заживо без лечения? А ведь от этого никто не застрахован

olegleon 19 декабря 2018 | 20:16

rampa: а я и не решал. да и мне пофигу являются они иностранными агентами или нет. это, регистрация иностранным агентом, банальная "охота на ведьм", которую наши сдуру скопировали у американцев

aleko_1 Александр Королев 19 декабря 2018 | 19:27

olegleon: Da! Патриоты-путиноиды не должны лечиться. Те, кто лечатся- агенты Запада!

danko1 19 декабря 2018 | 19:13

Когда в высшей власти реальные иностранные агенты, итальянцы Медведев и Матвиенко, чешский пан Бастрыкин и прочие, когда 90 млрд. дол. за последнее время ворьё во власти вывело на Запад, то закономерно, что они иностранными агентами объявляют тех, кто борется со СПИДом, сахарным диабетом, экологов, правозащитников и прочих.
А зарубежное финансирование ЕР и РПЦ получают, но их почему-то иностранными агентами не объявляют, а объявляют тех, кто во благо россиянам действует.

rampa 19 декабря 2018 | 19:20

danko1: сами денег на лечение людей не дают, предпочитая тратить бюджет на собственные развлечения и другим не дают лечить людей. Эти фонды политикой не занимаются, работают только в интересах собственных граждан, т.е. по определению не могут быть иностранными агентами.

tatarus 19 декабря 2018 | 19:17

Как с сиротами, пусть больные ВИЧ лучше сдохнут, чем получат помощь из-за границы. обыкновенная подлость.

timber_head 19 декабря 2018 | 19:42

Ну да, нуда... Борьба со СПИДом это у нас однозначно занятие политикой. Когда государство ни хрена в этом направлении не делает, то любая попытка хоть как то изменить ситуацию, это "потрясание основ" и "призывы к неконституционной смене", а как же.

pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 19:57

А старушку данко1 из мойвяме главспеца по тереблению секиля признают иностранным агентом или нет? Ведь она финансируется из самого центра секилитеребления галактики!

klink 19 декабря 2018 | 20:04

Держиморды!

oneoretwo 19 декабря 2018 | 20:04

Минюст признал...
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...копнуть вас там в "минюсте" - так окажется, что вы сами все сплошь иноагенты невообразимой кратности: недвижимость, детки, жены, деньги, предприятия - все на "вражеской" территории... не мешайте людям работать, упыри...

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