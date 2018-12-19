Минюст признал «иностранным агентом» петербургскую некоммерческую организацию по борьбе со СПИДом

Одной из причин стало иностранное финансирование.

Некоммерческая организация «Центр социально-информационных инициатив Действие» попала в список иноагентов после плановой проверки Минюста. Об этом в соцсетях сообщил директор НКО Валерий СозАев. Он также рассказал телеканалу «Дождь», что организация действительно получала финансирование от Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом через Открытый институт здоровья населения. При этом для признания НКО иностранным агентом необходимо также доказать его участие в политической деятельности. Обвинения в этом в Центре пока не комментируют. Напомню, в начале сентября министерство юстиции предложило ужесточить закон об иноагентах, который действует в России с 2012 года. В частности, чиновники настаивают на том, чтобы НКО заранее сообщали властям о планируемых программах с иностранным финансированием, после чего организации либо разрешат работать, либо нет.

По данным Роспотребнадзора, в России с ВИЧ живет около миллиона человек.