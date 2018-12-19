В Совете Федерации считают западные фильмы и компьютерные игры «троянскими конями»

Сенаторы уверены, что эта продукция, в которой очевидна «антироссийская направленность», посягает на культурный суверенитет страны.

Через киноленты и игры «в псевдокультурном камуфляже» в российское общество Запад «внедряет целые стада идеологических троянских коней», — заявил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Он выступал на круглом столе по вопросам развития культуры. Его слова приводит издание РБК. С точки зрения сенатора, таким образом, цитата, «заморские русофобы лишают россиян духовных традиций, трансформируют граждан культурной сверхдержавы в бесполые существа, жадно поглощающие идеологически токсичные импортные фастфуды». Причем Данная стратегия имеет щедрое зарубежное финансирование и заботливую опеку со стороны стран НАТО, убежден Климов. Однако просто запрещать на территории фильмы и игры с явной «антироссийской направленностью» страны нельзя, поскольку Запад как раз и рассчитывает, что эти действия поднимут среди населения недовольство, отметил Климов, подчеркнув при этом, что «сидеть сложа руки» власти все же не собираются. Другие сенаторы его поддержали. В частности бывший музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг предложил в качестве противовеса поддерживать музыкальные группы, пропагандирующие патриотические, правильные ценности.

О том, что западные страны с помощью культуры пытаются воздействовать на Россию, несколько лет назад говорил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он утверждал, что музыкант Виктор Цой был агентом ЦРУ, а песни ему писали в Голливуде.