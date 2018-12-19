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19:00, 19 декабря 2018

Глава московского хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьев задержан до 21-го декабря

Глава московского хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьев задержан до 21-го декабря по уголовному делу о невыплате зарплаты. Об этом со ссылкой на Преображенский суд Москвы сообщает агентство ТАСС. Сотрудники предприятия с конца прошлой недели продолжают голодовку. Они добиваются выплаты зарплат, которых они не получают с конца августа.

Общую сумму долга Следственный комитет оценил в 10 миллионов рублей.

Комментарии

3

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olegleon 19 декабря 2018 | 19:09

глава задержан, а деньги то от реализации продукции куда делись? или хлебокомбинат выпекал хлеб, но не продавал его?

rampa 19 декабря 2018 | 19:32

olegleon: чой-то ты голодными вдруг озаботился? Больных тебе же не жалко.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

lager23 19 декабря 2018 | 19:30

Скоро всех директоров и владельцев хлебозаводов пересажают, дешёвый быстроплесневеющий хлеб с опилками при росте тарифов ЖКХ, цен на топливо и расходов на содержание импортного оборудования при дешевеющем рубле требует жертв! Спасибо Путену за оптимизацию, импортозамещение, вундервафли и борьбу со всем прогрессивным человечеством...

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