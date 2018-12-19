Глава московского хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьев задержан до 21-го декабря по уголовному делу о невыплате зарплаты. Об этом со ссылкой на Преображенский суд Москвы сообщает агентство ТАСС. Сотрудники предприятия с конца прошлой недели продолжают голодовку. Они добиваются выплаты зарплат, которых они не получают с конца августа.

Общую сумму долга Следственный комитет оценил в 10 миллионов рублей.