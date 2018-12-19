Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из Сирии

Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Мы начали возвращать войска США [на родину], переходя к следующему этапу данной кампании», — отмечается в распространенном ею письменном заявлении, посвященном американской операции в Сирии.

Ранее сообщалось, что США выводят войска из Сирии — немедленно и в полном составе. Президент США Дональд Трамп должен объявить об этом сегодня, пишут американские СМИ со ссылкой на Пентагон.

О том, что Дональд Трамп намерен немедленно вывести американские войска из Сирии, газета Вашингтон Пост сообщила сегодня утром со ссылкой на чиновника Пентагона. Менее часа спустя Трамп написал в твиттере, что «мы разгромили в Сирии ИГИЛ* (запрещенную в России организацию), что было моей единственной причиной пребывания там в течение президентства Трампа».

Газета Нью-Йорк Таймс тут же сообщила, что решение может быть объявлено в ближайшие часы, отметив, что Пентагон пытался отговорить Трампа от вывода войск из Сирии — это станет предательством курдских союзников, которые теперь остаются под угрозой нападения со стороны Турции. Турция, кстати, вероятнее всего и дала Трампу повод вывести войска сейчас — на днях президент страны Реджеп Эрдоган пообещал запустить новые атаки против курдских войск, который США вооружили чтобы бороться против исламского государства (запрещенной в России организации) в Ираке и Сирии. В дебатах последних дней, развернувшихся в Белом Доме по вопросу вывода американских войск из Сирии, Трамп говорил, что риск атаки со стороны Турции может угрожать американским солдатам. Вывести войска из Сирии было одним из предвыборных обещаний Трампа, и он собирался сделать это еще в Апреле, но тогда Пентагон уговорил президента дать еще немного времени для завершения миссии. В этот раз чиновники Пентагона уговаривали Трампа пойти на постепенное выведение войск, но президент предпочитает одномоментный выход. Следующим следует ожидать вывод американских войск из Афганистана, что тоже было одним из предвыборных обещаний Трампа.

В Сирии сейчас находится контингент из двух тысяч американских войск.

Заявление Трампа о победе над запрещенным в России ИГИЛ* связано с подготовкой Турции к военным действиям в Сирии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Турки начинают активные боевые действия по отношению к курдам, и американцы уносят из Сирии ноги. Видимо, Эрдоган с Трампом заключили некую сделку: американцы отдают на заклание курдов, которые прежде были проводниками американских интересов, и турки попытаются этим воспользоваться в ходе военных действий, в том числе на территории Сирии», — сказал он.

А.Климов добавил, что из Сирии, скорей всего, будут выведены только действующие войска США.

«Не думаю, что они выведут свои специальные подразделения, какая-то часть американского присутствия в виде советников и агентуры останется», — считает он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство»*, запрещенной в России.

*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка