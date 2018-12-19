Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из Сирии
Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Мы начали возвращать войска США [на родину], переходя к следующему этапу данной кампании», — отмечается в распространенном ею письменном заявлении, посвященном американской операции в Сирии.
Ранее сообщалось, что США выводят войска из Сирии — немедленно и в полном составе. Президент США Дональд Трамп должен объявить об этом сегодня, пишут американские СМИ со ссылкой на Пентагон.
О том, что Дональд Трамп намерен немедленно вывести американские войска из Сирии, газета Вашингтон Пост сообщила сегодня утром со ссылкой на чиновника Пентагона. Менее часа спустя Трамп написал в твиттере, что «мы разгромили в Сирии ИГИЛ* (запрещенную в России организацию), что было моей единственной причиной пребывания там в течение президентства Трампа».
Газета Нью-Йорк Таймс тут же сообщила, что решение может быть объявлено в ближайшие часы, отметив, что Пентагон пытался отговорить Трампа от вывода войск из Сирии — это станет предательством курдских союзников, которые теперь остаются под угрозой нападения со стороны Турции. Турция, кстати, вероятнее всего и дала Трампу повод вывести войска сейчас — на днях президент страны Реджеп Эрдоган пообещал запустить новые атаки против курдских войск, который США вооружили чтобы бороться против исламского государства (запрещенной в России организации) в Ираке и Сирии. В дебатах последних дней, развернувшихся в Белом Доме по вопросу вывода американских войск из Сирии, Трамп говорил, что риск атаки со стороны Турции может угрожать американским солдатам. Вывести войска из Сирии было одним из предвыборных обещаний Трампа, и он собирался сделать это еще в Апреле, но тогда Пентагон уговорил президента дать еще немного времени для завершения миссии. В этот раз чиновники Пентагона уговаривали Трампа пойти на постепенное выведение войск, но президент предпочитает одномоментный выход. Следующим следует ожидать вывод американских войск из Афганистана, что тоже было одним из предвыборных обещаний Трампа.
В Сирии сейчас находится контингент из двух тысяч американских войск.
Заявление Трампа о победе над запрещенным в России ИГИЛ* связано с подготовкой Турции к военным действиям в Сирии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Турки начинают активные боевые действия по отношению к курдам, и американцы уносят из Сирии ноги. Видимо, Эрдоган с Трампом заключили некую сделку: американцы отдают на заклание курдов, которые прежде были проводниками американских интересов, и турки попытаются этим воспользоваться в ходе военных действий, в том числе на территории Сирии», — сказал он.
А.Климов добавил, что из Сирии, скорей всего, будут выведены только действующие войска США.
«Не думаю, что они выведут свои специальные подразделения, какая-то часть американского присутствия в виде советников и агентуры останется», — считает он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство»*, запрещенной в России.
*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии13
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olegleon 19 декабря 2018 | 19:07
неужели американцы бросят своих "умеренных террористов"?
а зачем же тогда столько времени их защищали от сирийской армии???
testmeter 19 декабря 2018 | 19:08
olegleon: Нет, нет. Они просто испугались доблестных российских ихтамнетов, четыре раза победивших ИГИЛ
y_y_y 19 декабря 2018 | 19:33
testmeter:
//испугались доблестных российских ихтамнетов//
В Сирии же наши вполне официально, при чем тут "ихтамнеты"?
Впрочем, уход американцев в любом случае радует. Их роль была исключительно деструктивная.
Теперь уже очевидно, что попытка повторить в Сирии ливийский сценарий провалась.
testmeter 19 декабря 2018 | 19:41
y_y_y: Что, твой кормилец Евгений Викторович и в Ливии успел отметиться?
unprejudiced 19 декабря 2018 | 19:10
Фу, трусы, чмошники, как увидели что сирийская армия приближается сразу же позорно побежали бросив выращенный ими игил.
art_ 19 декабря 2018 | 19:11
с иг войну закончили, на очереди война турков с курдами, турков с арабами, персов с другими арабами и т.д. и т.п.
riccon 19 декабря 2018 | 19:12
Прям как в 45. Россия воюет, а США объявляет перемогу
abuvggrobu 19 декабря 2018 | 19:20
Дождемся реальных дел, иные прощаются, но остаются.
lager23 19 декабря 2018 | 19:22
Трампнаш, Сириянаш, Ктопервыйтотнеопоздал, Путен переиграл всех, как всегда!
ansata 19 декабря 2018 | 19:35
Следующим следует ожидать вывод американских войск из Афганистана
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А в этом случае пенсий и после 100 никто не увидит)) Такой же соблазн образуется!
alex_sionist 19 декабря 2018 | 19:39
Опять американские агресоры ушли и оставили Россииских миротворцев в арабском говне.
grazschdanin 19 декабря 2018 | 19:53
США выводят войска из Сирии — немедленно и в полном составе.
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Бегство.
nikolaitschi 19 декабря 2018 | 20:06
Судя по всему, расхлебывать кашу и восстанавливать страну будут победители, за которыми осталось поле боя.