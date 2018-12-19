Реальные доходы россиян вновь снижаются
В ноябре они упали почти на 3%, — сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Издание отмечает, что если негативная динамика сохранится и в декабре, то 2018-й вопреки ожиданиям властей может стать пятым годом беспрерывного падения реальных доходов граждан.
Комментарии9
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danko1 19 декабря 2018 | 18:34
А Путин завтра опять будет врать, что реальные доходы растут.
Хотя в реальности они падают еще более высокими темпами.
olegleon 19 декабря 2018 | 18:41
danko1: будет. ведь его электорат верит ему и ждёт очередного повышения доходов. поэтому то он и выступает днём, когда его электорат сидит у ТВ.
а те, кто сам зарабатывает уже давно не смотрят и не слушают его. они днём работают
danko1 19 декабря 2018 | 18:47
olegleon: Особенно портянки "работают", включая вас.
olegleon 19 декабря 2018 | 19:01
danko1: ну моих то налогов вам хватает на пенсию в пару десятков тысяч рублей.
или может Вы лично на налоги от трудовой деятельности Навального живёте?
danko1 19 декабря 2018 | 19:07
olegleon: Тупая портянка, существующая на награбленное, я налоги плачу, оплачивая товары и услуги, в которых налоги составляют большую часть стоимости.
Да и пенсию я сама заработала, а если бы считали по фактической зарплате, а не ограничивали средней расчет, то и пенсия была в разы больше.
hastings 19 декабря 2018 | 18:43
danko1: Главное чтобы ядерный потенциал не падал! А доходы хоть на 3, хоть на 33% пусть падают.
osj99 19 декабря 2018 | 19:03
hastings: думаете, накормим пенсов обогащённым ураном? Ой, а может у вас есть идеи садануть по врагу, чтобы проблема сама рассосалась?
vezdehod1 19 декабря 2018 | 18:49
Ещё не вечер - Новый 2019 год стучится к нам в окно...
seryj_wolk 19 декабря 2018 | 18:43
Все хорошо, прекрасная маркиза! Хоть реальные доходы абсолютного большинства рфиков падают, у некоторых из них растут нереальные доходы.