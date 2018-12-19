Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив...

Об этом в интервью Би-би-си сообщил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов. Он подчеркнул, что это принципиальный вопрос. «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал Турчинов.

В российском МИДе, комментируя эти слова, заявили, что Киев, по сути, признался в подготовке очередной провокации в Керченском проливе. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова добавила, что такие заявления Украины призваны лишь усугубить ситуацию.