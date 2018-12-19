Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив
Об этом в интервью Би-би-си сообщил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов. Он подчеркнул, что это принципиальный вопрос. «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал Турчинов.
В российском МИДе, комментируя эти слова, заявили, что Киев, по сути, признался в подготовке очередной провокации в Керченском проливе. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова добавила, что такие заявления Украины призваны лишь усугубить ситуацию.
Комментарии21
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danko1 19 декабря 2018 | 18:37
А почему корабли Украины не могут проходить беспрепятственно по своему Керченскому проливу?
В чем провокация?
glotov 19 декабря 2018 | 18:47
danko1: Пока только предположение о провокации. Если подадут заявку, возьмут лоцмана, отстоят на якоре в ожидании очереди - пускай идут. А если быковать будут - на дно их.
pattrick1 19 декабря 2018 | 18:51
Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив...
Понравилось видать. Судя по всему "голодомор" выгодная вещь - порванное очко хорошо продаётся.
"МВФ одобрил новый кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов" 14 ч. назад
foma55 19 декабря 2018 | 19:04
glotov: Быкует как раз таки Россия установив правила прохода в Керченском проливе. Даже если на законном основании оба берега узкого пролива принадлежит одной стране, правила прохода устанавливается своду законов Международного Морского Право. Так что быкует Россия!
archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 19:15
glotov:
Украинские корабли идут из одного своего порта в другой - а "быкуют" те, кто дёргает за ниточки буратино-гибрида
сегодня они объявляют Керченский пролив своей собственностью, завтра - Черное море, рослезавтра - Босфор - если не дать кремлебыкам по рукам
arkadiy48 19 декабря 2018 | 18:40
Хотят Новый Год испортить провокацией,битому неймётся...
kryimzdick 19 декабря 2018 | 18:42
я бы на месте Порошенко загнал на крымский мост фуру с динамитом.
arkadiy48 19 декабря 2018 | 18:40
Хотят Новый Год испортить провокацией,битому неймётся...
sg114 19 декабря 2018 | 18:40
Вот все скаклов дебилами называют, а они смотри какой умный ход придумали. Еще несколько укроморячков встретят НГ в теплой и сытой обстановке Российской тюрьмы.
kamen_12 19 декабря 2018 | 18:51
sg114: В новый проход конкурс, 50 человек на место. Цеевропой сыт не будешь.
rampa 19 декабря 2018 | 19:15
sg114: чего и тебе желаю. Бутылка от шампанского на Новый год ждет тебя, как ты этого и хочешь
kavibus 19 декабря 2018 | 18:44
Т.е. уже сама подготовка к проходу через пролив, который по договору является общим, УЖЕ по заявлениям кремлядей является "подготовкой к провокации"?! Ну вот, что и требовалось доказать. А то сильно уж путинисты всех мастей вой подымали, мол "недостаточно своевременно предупредили о проходе". А тут вишь как кремляди заговорили...
hohlomor_ce_garno 19 декабря 2018 | 18:48
kavibus: Теперь только топить свинокорыта ! Дохлый хохол обходится России дешевле чем сидящий в тюрьме ,даже если он голодает !) Так что без обид !)))
rampa 19 декабря 2018 | 18:46
а что за ситуация? Украинские корабли идут из одного своего порта в другой. Что не так?
andreyoo 19 декабря 2018 | 18:55
rampa: Украинские корабли идут из одного своего порта в другой. Что не так?
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Конечно все так. Разве ж им кто-то запрещает ходить из одного своего порта в другой свой порт. Им запрещают заходить в российские воды без соблюдения формальностей.
rampa 19 декабря 2018 | 19:12
andreyoo: они идут по своим водам. Разве Украина требует, чтобы российские корабли проходили по Керченскому проливу, предварительно согласовав этот проход с Украиной?
danko1 19 декабря 2018 | 19:01
rampa: Судя по тому сколько портянок нагнали на эту новость, провокацию ФСБ готовит.
andreyoo 19 декабря 2018 | 18:51
Логично. Военное положение-то надо продлевать. А то к чему тогда все было?
foma55 19 декабря 2018 | 19:00
По Договору с Украиной о Азовском море и Керченском проливе все украинские гражданские суда и военные корабли проходят свободно без досмотра. Устанавливать собственные правила прохода проливов ни одна страна не имеет право. Надо чтобы всё Азовское море принадлежало России причём международным сообществом признанным, а не захваченным как Крым. А вот откажется Украина о Договоре с Россией по Азовскому морю и станет море из внутреннего российско-украинского открытым, и тогда вообще все будут иметь право проходить в Азовское море без спросу.
kuchumka 19 декабря 2018 | 19:00
Дави их бл..... , а что делать если до дураков с первого раза не дошло, ну будет в итоге весь Украинский флот ржаветь у нашего причала)
abuvggrobu 19 декабря 2018 | 19:13
В российских тюрьмах и лагерях места всем хватит.. )))