Вашингтон начал подготовку к немедленному выводу войск из Сирии
Вашингтон начал подготовку к немедленному выводу войск из Сирии, — сообщают со ссылкой на источники «Уолл-стрит Джорнел» и «Вашингтон Пост». CNN отмечает, что решение принял президент Дональд Трамп. Сам американский лидер написал в Твиттере, что Соединенные Штаты разгромили в Сирии силы группировки «Исламское государство» (она запрещена в России).
Когда именно начнется вывод войск, пока неизвестно.
Комментарии14
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pattrick1 19 декабря 2018 | 18:35
Сам американский лидер написал в Твиттере, что Соединенные Штаты разгромили в Сирии силы группировки «Исламское государство»...
Боже, благослови Америку, Израиль и Украину.
goddd 19 декабря 2018 | 18:41
pattrick1: Боже, благослови Америку, Израиль и Украину.
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Подлизываешься ?
vikwlad 19 декабря 2018 | 18:47
"Сам американский лидер написал в Твиттере, что Соединенные Штаты разгромили в Сирии силы группировки «Исламское государство»"
Странно, а российский недолидер говорит, что разгромили это самое «Исламское государство» российские войска. Кто врёт? Лидер или недолидер?
barky 19 декабря 2018 | 18:51
vikwlad: рослидер разгромил нигадяев три разА.
dunai10 19 декабря 2018 | 18:54
vikwlad: Странно, а российский недолидер говорит, что разгромили это самое «Исламское государство» российские войска. Кто врёт? Лидер или недолидер.
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У каждого из них "Своя свадьба"
wojskowy Марек Качоровски 19 декабря 2018 | 18:58
vikwlad: Оба говорят не совсем правду. Основные силы ИГИЛ конечно уничтожены, ПОЧТИ. США долбил их в Ираке, а Россия в Сирии, т.е. каждый в своей Зоне. Если США и вся коалиция выведут свои войска, то возникнет проблема Курдов. Их в Ираке сдерживали США. Просто начнётся ещё более мощное побоище. Курды, Турция, Россия, Иран и собственно Сирия, от которой осталось почти ничего. У всех абсолютно свои задачи, которые диаметрально противоположны всем остальным участникам. Есть ещё Израиль, который будет продолжать долбать хизбалу и КСИР. США первые поняли, что надо сматываться, там всё это будет продолжаться десятки лет. а участвовать в этом конфликте стоит слишком дорого, а выгоды никакой не будет.
alex_sionist 19 декабря 2018 | 18:57
pattrick1: Первый раз из твоего рта проистекала речь а не говно, я переживаю что у тебя может быть стамотит. Рот без говна может заболеть.
blindpew_33 19 декабря 2018 | 18:46
шо, опять разгромили????
Уже в который раз?
Одно отрадно: наши успели это сделать гораздо раньше, и неоднократно. Всех переиграли. :-)))
ft18 19 декабря 2018 | 18:47
Видимо, Трамп узнал нечто такое, что лучше убраться из региона...
savin45 19 декабря 2018 | 19:02
ft18: Турки дали о себе знать.
kryimzdick 19 декабря 2018 | 18:50
Бедная Сирия. Теперь прижопинцы и вагнеровцы ее на клочки растащат.
peresvet73 19 декабря 2018 | 18:54
США выводят войска из Сирии. А наш дурак увидит шах.
pepetz 19 декабря 2018 | 18:55
Ну а наши там чего делать теперь будут?
Нефтяные норы копать?
savin45 19 декабря 2018 | 18:58
Таки разгромили! Не зря мы Трампушку выбирали...