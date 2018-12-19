Вашингтон начал подготовку к немедленному выводу войск из Сирии, — сообщают со ссылкой на источники «Уолл-стрит Джорнел» и «Вашингтон Пост». CNN отмечает, что решение принял президент Дональд Трамп. Сам американский лидер написал в Твиттере, что Соединенные Штаты разгромили в Сирии силы группировки «Исламское государство» (она запрещена в России).

Когда именно начнется вывод войск, пока неизвестно.