Виталий Мутко вновь покинул пост главы Российского Футбольного союза
Вице-премьер с перерывом возглавлял общественную организацию с 2005 года. О приостановке своей деятельности он объявил еще год назад. Сегодня исполком РФС рассмотрел письменное заявление Мутко. При этом никакой информации о причинах ухода функционера не поступало.
Члены исполкома РФС поблагодарили Виталия Мутко за его работу. В частности, гендиректор союза Александр Алаев отметил большие заслуги теперь экс-президента.
Комментарии1
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polsan 19 декабря 2018 | 18:48
Мутко запомнился своей фразой "Лет ми спик фром май харт ин инглиш", а не делами важными опять ушёл! Что ж ему не сидится?! )