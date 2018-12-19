Виталий Мутко вновь покинул пост главы Российского Футбольного союза

Вице-премьер с перерывом возглавлял общественную организацию с 2005 года. О приостановке своей деятельности он объявил еще год назад. Сегодня исполком РФС рассмотрел письменное заявление Мутко. При этом никакой информации о причинах ухода функционера не поступало.

Члены исполкома РФС поблагодарили Виталия Мутко за его работу. В частности, гендиректор союза Александр Алаев отметил большие заслуги теперь экс-президента.