«Человеком года» по версии британской газеты Файнэншнл Таймс стал Джордж Сорос.

В разгар популистских тенденций в политике Сорос стал «символом либеральной демократии и открытости общества», пишет издание, подчеркивая, что ценности этого, цитата, «последовательного борца с авторитарными режимами, расизмом и нетерпимостью» прямо противоположны тем, что исповедуют, в частности, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Файнэншл таймс отмечает, что выбор Человека года обычно отражает его жизненные достижения. Однако в случае Сороса это ещё и разделяемые им принципы, которые сегодня подвергаются нападкам со всех сторон.

В интервью британской газете Сорос заметил, что его обвиняют «во всевозможных грехах, в том числе, называя противником христианства»: «Я бы хотел, чтобы у меня не было такого количества врагов, однако мною это воспринимается как свидетельство того, что я, скорее всего, делаю что-то правильное».

Оппоненты 88-летнего финансиста винят миллиардера в том, что будучи подростком в Венгрии, откуда он родом, во время Второй мировой войны, он сотрудничал с нацистами, помогая местным коллаборационистам вести учет конфискованных у еврейского населения вещей, чего он никогда не делал, пишет издание Jerusalem Post. Многолетняя благотворительная деятельность Джорджа Сороса сопряжена с обвинениями во вмешательстве в политические процессы во всем мире.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, один из главных партнеров России в Европе, перед апрельским парламентскими выборами этого года обвинял Сороса в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию, используя для этого иммиграцию мусульман и основанные им неправительственные организации. Подобные инсинуации, пишет газета, вынудили бизнесмена перевести штаб-квартиру его фонда «Открытое общество» из Будапешта в Вену. Файнэншл таймс напоминает об обвинениях Сороса в антисемитском заговоре, приводя слова самого финансиста, говорящего, что он уже потерял счет приклеиваемым ему ярлыкам: «Не проходит и дня без какого-нибудь заявления, твита или карикатуры, на которой меня изображают мастером глобальных политических манипуляций».

В 90-х и начале нулевых годов Джордж Сорос через фонд «Открытое общество» много помогал и России. Он развивал, в частности, просветительские и образовательные проекты.

Джордж Сорос ведет свою деятельность уже около 30-ти лет, и удивительно, что его заслуги отметили только сейчас. Такое мнение в эфире «Эха» высказал редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков.