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18:23, 19 декабря 2018

Российский бизнесмен задержан в Германии

Его обвиняют в незаконной продаже подсанкционной техники.

Сегодня федеральная прокуратура Германии проинформировала на своем веб-сайте о составе преступления и причине задержания. 68-летний гражданин России, фамилия которого не разглашается в целях защиты личных данных, подозревается в нарушении статьи 18 закона о внешней торговле ФРГ. С 2014 по 2018 год он в двух доказанных случаях продал российским клиентам техническую продукцию на сумму более одного миллиона семисот тысяч евро. Эти изделия могут использоваться в военной промышленности. В частности, речь идет об изотонических горячих прессах для герметизации летных и космических аппаратов. Это так называемые товары дуального использования, вывоз которых в Россию запрещен в соответствии с санкциями Евросоюза. Эта продукция может применяться как в гражданском машиностроении, так и в военно-промышленном комплексе.

Подозреваемый россиянин намеренно уходил от контроля при вывозе товара, проводя сделки через подставных лиц, используя поддельные документы и производя технические манипуляции с изделиями. За подобные преступления закон о внешней торговле ФРГ предусматривает не менее одного года лишения свободы.

Приказ о взятии под стражу был выпущен следователем Федеральной судебной палаты 12 декабря. Подозреваемый был задержан в районе Штутгарта. Полиция также обыскала квартиру и служебные помещения россиянина в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Российские власти на задержание своего гражданина в Германии пока не отреагировали.

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