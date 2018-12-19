Группа граждан Литвы, включая бывшего депутата, задержана по подозрению в шпионаже в пользу России

С октября уже находится под стражей оппозиционный политик, бывший депутат Сейма и экс-председатель «Социалистического народного фронта» Альгирдас Палецкис. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генпрокурор Эвалдас Пашилис. Точное число подозреваемых, а также другие имена он не назвал, уточнив лишь, что все они так или иначе связаны с непарламентскими политическими партиями.

Генкомиссар Литвы Линас Пярнавас рассказал о проведенных обысках, которые выявили целую сеть, «представлявшую угрозу национальной безопасности» страны. Если бы ее не раскрыли, Литве «угрожала бы серьезная опасность», отметил генкомиссар. По его словам, среди подозреваемых есть и гражданин России Валерий Иванов. РБК уточняет, что это бывший лидер просоветской организации «Единство». У него нашли оружие. Связано ли это с делом о шпионаже, выясняется, добавил полицейский.

В свою очередь, в Департаменте госбезопасности Литвы подчеркнули, что целью подозреваемых было оказание влияния на политические процессы в республике. Для этого, как там объяснили, «вербуются лица, которые могут напрямую или через посредников формировать программы или структуру политических партий». Пользуются они различными медийными каналами, а также «содействуют укреплению мягкой силы России в стране».

Стоит отметить, что основанный в 2008 году Социалистический народный фронт и его бывший руководитель Палецкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах нацбезопасности.

В посольстве нашей страны в Вильнюсе уже назвали последние события «очередной антироссийской акцией».