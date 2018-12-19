Администрация президента США готовится к немедленному выводу воинского контингента из Сирии
Администрация президента США готовится к немедленному выводу американского воинского контингента из Сирии. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Вашингтон пост».
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских официальных лиц сообщало о возможном выводе войск из Сирии, однако о сроках не говорилось.
Вывод американских войск из Сирии пойдет на пользу, поскольку будет способствовать стабилизации обстановки в этой стране, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Комментарии2
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don_ballon 19 декабря 2018 | 18:34
Усё! Мы перемогли Омеригу!
orlov_a_v 19 декабря 2018 | 18:59
don_ballon: бегут трусливые америкосы))))