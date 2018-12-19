Недобросовестные авторы диссертаций все чаще пытаются издавать свои работы задним числом
Недобросовестные авторы диссертаций все чаще пытаются издавать свои работы задним числом.
На этом построен целый бизнес, — пишет сегодня в своем расследовании «Новая газета».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pattrick1 19 декабря 2018 | 18:28
Надо отменить все ученные степени и льготы к ним причитающиеся, включая Нобелевские премии, вот и не будет всей этой богомерзкой возни.
vis_a_vis 19 декабря 2018 | 18:31
pattrick1: Нет, Патрик, наука без цветовой дифференциации штанов - наука без будущего. )))
hastings 19 декабря 2018 | 18:50
pattrick1: вполне здравая мысль. Ученые навыдумывали какие то степени, гранты, премии - всем этим людям головы заморочили, да к бюджету присосались. Эту чушь, я думаю, надо взять и отменить. Критерий научности работы определяется в первую очередь её патриотической целесообразностью.