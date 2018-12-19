Суд постановил, что сайт политика Алексея Навального «Умное голосование» должен быть заблокирован
Новый интернет-ресурс политика Алексея Навального – «Умное голосование» — должен быть блокирован. Такое решение принял сегодня Таганский суд Москвы. Он рассматривал иск Роскомнадзора. Поводом послужили обвинения в нарушении правил сбора персональных данных пользователей. Решение суда будет оспорено, — сказал Эху юрист Иван Жданов
Сайт «Умное голосование» по задумке его создателей нацелен на выборы, которые будут проходить в разных регионах. Задача – консолидировать силы, которые противостоят «Единой России». С учетом блокировки сайта в интернете создано его так называемое «зеркало» — то есть, ресурс продолжает работать. Об этом пишет сегодня Независимая газета.
Официально объявленная причина блокировки сайта вызывает вопросы, — сказал сегодня у нас в эфире юрист Елена Лукьянова.
Елена Лукьянова отмечает, что сама по себе стратегия «умного» голосования, при которой сторонники оппозиционных сил вместе голосуют за самом популярного альтернативного кандидата, очень опасна для власти.
Комментарии10
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alena01 19 декабря 2018 | 18:25
Умному голосованию в России - решительное нет...
Россия - для дураков...
victor_xy 19 декабря 2018 | 18:38
alena01: - ну нет же! - твоё дура "умное голосование" это такое, которое угодно лишь "болотному режиму" с его паханом этим дегенеративным ан@льным существом, - всякое иное голосование объявляется этим лёхой-упырём голосованием "дураков"... - так что заткнись лёхина лакейка и вали скорей к себе на поганое болото - там сидит на кочке пендосик и он даст тебе нежно поцеловать его задницу и укажет тебе дуре "правильные" мысли (с лёхой это всё уже проделано ;)) - а ну бегом марш на целование и деланье тебя "правильной"! :-D
sim202_ 19 декабря 2018 | 18:46
victor_xy:
Вылезло, хамло сортирное.
Тебя и соловьиный помет будем слушать.
Ага.
Давай, бегом за своими 11.80 !
otets_zvezdonyi 19 декабря 2018 | 18:49
sim202_: кто ему даст 11.80?? это портяночная глиста из низшей касты, за клинское просроченное работает
victor_xy 19 декабря 2018 | 19:05
sim202_: - скулишь значит упырь и срываешь на мне своё зло за то, что на вашем упырином болоте при целовании поганой пендоской задницы эта alena01 тебя неудачника отпихнула и первой поцеловала вожделенное... - а тут ты сам виноват лузер - проворней надо быть ;) и нечего будет потом тебе дебилу на мне зло срывать, да...
vis_a_vis 19 декабря 2018 | 18:35
Умное голосование в России должно быть блокировано.
Такое решение принял сегодня Таганский суд Москвы.
Голосование - для дураков.
sim202_ 19 декабря 2018 | 18:48
vis_a_vis:
За...блокируются блокировать.
Птичка вылетела!!!
olegleon 19 декабря 2018 | 18:35
"при которой сторонники оппозиционных сил вместе голосуют за самом популярного альтернативного кандидата, очень опасна для власти. "
ну да. вместо 1-2% они наберут 2-4%
а ума им хватит объединиться?
vis_a_vis 19 декабря 2018 | 18:58
\\ olegleon: ну да. вместо 1-2% они наберут 2-4% //
Ну да, на выборах мэра Москвы в 2013 году Навальный набрал 2-4%...
Или больше? )))
chubazzl 19 декабря 2018 | 19:16
Тогда остаётся лишь одно - каждый раз голосовать за кандидатов от КПРФ на всех выборах, что лично я делаю уже много лет. КПРФ - вторая по величине, поэтому как-то так.