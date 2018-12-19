Суд постановил, что сайт политика Алексея Навального «Умное голосование» должен быть заблокирован

Новый интернет-ресурс политика Алексея Навального – «Умное голосование» — должен быть блокирован. Такое решение принял сегодня Таганский суд Москвы. Он рассматривал иск Роскомнадзора. Поводом послужили обвинения в нарушении правил сбора персональных данных пользователей. Решение суда будет оспорено, — сказал Эху юрист Иван Жданов

Сайт «Умное голосование» по задумке его создателей нацелен на выборы, которые будут проходить в разных регионах. Задача – консолидировать силы, которые противостоят «Единой России». С учетом блокировки сайта в интернете создано его так называемое «зеркало» — то есть, ресурс продолжает работать. Об этом пишет сегодня Независимая газета.

Официально объявленная причина блокировки сайта вызывает вопросы, — сказал сегодня у нас в эфире юрист Елена Лукьянова.

Елена Лукьянова отмечает, что сама по себе стратегия «умного» голосования, при которой сторонники оппозиционных сил вместе голосуют за самом популярного альтернативного кандидата, очень опасна для власти.