Госдума приняла закон, который должен сократить количество приговоров за лайки и репосты в интернете

Госдума в окончательном виде приняла сегодня закон, который должен сократить количество приговоров за лайки и репосты в интернете.

Пакет законов о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса предполагает новый порядок привлечения к ответственности тех кто, по мнению суда, размещает в Сети материалы, разжигающие ненависть и вражду. В первый раз они будут наказываться в административном порядке, например, штрафом до 20 тысяч рублей или арестом сроком до 15 суток. Если нарушителя это не остановит и в течение года он повторит проступок — наступит уголовная ответственность: до 5 лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей. По мысли законодателей, такой подход позволит сократить количество приговоров за лайки и репосты в социальных сетях. Этого уже давно добиваются политики, общественники и правозащитники. В итоге с ними согласился и президент Владимир Путин. Он сказал, что не стоит доводить это «до маразма и абсурда», а потом инициировал поправки. Причем законопроект имеет обратную силу – ранее вынесенные приговоры будут отменены, а дела приостановлены, и над этим начали работать еще до того, как депутаты одобрили поправки, сообщил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Однако не все парламентарии считают, что такое смягчение статьи полностью решает проблему. С точки зрения депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Иванова, это, конечно, лучше, чем ничего, но поправки не могут обезопасить пользователей.

В ЛДПР настаивают, что 282 статья вообще должна быть исключена из Уголовного кодекса. С ними согласны и коммунисты. Как отметил депутат от КПРФ Юрий Синельщиков, данные законодательные изменения мало что исправят, только приведут к менее тщательному изучению материалов дела, что негативно скажется на точности приговоров.

По данным Верховного суда, за пять лет в России по 282 статье были осуждены более 1,5 тысяч человек. Как сообщали в Генпрокуратуре, более 70% всех возбужденных дел об экстремизме были связаны с публикациями в интернете. Однако еще до принятия закона Госдумой новые дела по этой статье заводить практически перестали.

Принятый сегодня закон теперь должны одобрить Совет Федерации и подписать президент.