Перестрелка между предполагаемыми террористами и сотрудниками спецслужб произошла сегодня в Ставрополе
ФСБ сегодня распространила короткое сообщение, в котором говорится о спецоперации по задержанию членов группировки «Исламское государство»*, проведенной в Ставрополе. Подозреваемые оказали сопротивление и были застрелены, среди сотрудников ФСБ никто не пострадал. О количестве предполагаемых боевиков, убитых в ходе операции, представители спецслужбы не рассказали, но в сообщении на сайте правительства Ставрополья говорится, что «участников террористического подполья» было двое. Оба – не местные жители. Региональные СМИ опубликовали снимки убитых – на фото видны тела двух мужчин, лежащих на снегу.
«Комсомольская правда» уточняет, что операция была проведена в частном секторе на окраине Ставрополя. По данным силовиков, подозреваемые приехали из соседних республик Северного Кавказа и готовили теракт в краевом центре. У предполагаемых террористов нашли пистолет Макарова, гранату, а также экстремистскую литературу. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.
В свою очередь, в Совбезе России сегодня отметили, что именно ИГИЛ* представляет наиболее серьезную угрозу безопасности южных рубежей страны.
*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии10
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pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 18:21
Кровавые гэбэшники застрелили двух мирных жителей друзей бабки данки из мойямы и заднеприводного жида ареа. Позор кровавой кремлёвской власти - уничтожают лучших друзей бабки данки))))))))
krestianin_067rus Михаил Никитин 19 декабря 2018 | 18:22
С предполагаемыми сотрудниками? :))
ura_123 19 декабря 2018 | 18:24
Как там заявлял нацлидер пару лет тому взад-остановим ИГИЛ* на дальних подступах!
* ИГИЛ организация в отличии от ХАМАС запрещённая в России
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 18:24
Где бабка данко из мойямы специалист по дырраристам? Бабка выходи))))) Есть работа, хватит теребить свой записаный секиль!
olegleon 19 декабря 2018 | 18:29
летит американский дрон. пускает ракету. кто погиб, то тот и террорист.
летит израильский самолёт. пускает ракету. кто погиб, то тот и хамасовец
так и тут. кого застрелили, то тот и террорист
ura_123 19 декабря 2018 | 18:48
olegleon: А где тут-в Керчи?
pravdatut 19 декабря 2018 | 18:32
Вот я подозреваю портяныча Педю, его расстрелять.
pravdatut 19 декабря 2018 | 18:34
Силовиков наплодили, а им нужна харошая отчетность.
secondvenmud 19 декабря 2018 | 18:49
"подозреваемые приехали из соседних республик Северного Кавказа и готовили теракт в краевом центре.
У предполагаемых террористов нашли пистолет Макарова, гранату, а также экстремистскую литературу."
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Готовить теракт с экстремистской литературой, похоже на чтение на ночь учебника про здоровый секс после 20 лет супружеской жизни.
bandera 19 декабря 2018 | 19:23
Сколько будут убивать ополченцев на Рассеи!