Перестрелка между предполагаемыми террористами и сотрудниками спецслужб произошла сегодня в Ставрополе

ФСБ сегодня распространила короткое сообщение, в котором говорится о спецоперации по задержанию членов группировки «Исламское государство»*, проведенной в Ставрополе. Подозреваемые оказали сопротивление и были застрелены, среди сотрудников ФСБ никто не пострадал. О количестве предполагаемых боевиков, убитых в ходе операции, представители спецслужбы не рассказали, но в сообщении на сайте правительства Ставрополья говорится, что «участников террористического подполья» было двое. Оба – не местные жители. Региональные СМИ опубликовали снимки убитых – на фото видны тела двух мужчин, лежащих на снегу.

«Комсомольская правда» уточняет, что операция была проведена в частном секторе на окраине Ставрополя. По данным силовиков, подозреваемые приехали из соседних республик Северного Кавказа и готовили теракт в краевом центре. У предполагаемых террористов нашли пистолет Макарова, гранату, а также экстремистскую литературу. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

В свою очередь, в Совбезе России сегодня отметили, что именно ИГИЛ* представляет наиболее серьезную угрозу безопасности южных рубежей страны.

*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка