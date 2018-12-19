Московские власти объявили о решении проблемы хлебозавода «Черкизово», чьи работники голодают из-за невыплаты зарплаты
Московские власти объявили о решении проблемы хлебозавода «Черкизово», чьи работники голодают из-за невыплаты им зарплаты. Предприятие передадут в управление комбинату «Черемушки», и все долги будут погашены. Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин.
По данным прокуратуры, выплаты задолженности уже начались, но сами сотрудники хлебокомбината это пока не подтверждают.
На территории хлебозавода находятся более десятка сотрудников полиции, которые следят за голодовкой сотрудников хлебозавода «Черкизова». По их словам, никаких нарушений со стороны работников не было.
Около сотни человек, которые требуют выплатить им зарплату за четыре месяца, сидят в бывшем помещении столовой хлебозавода. На окнах стоят плакаты с требованием «Верните деньги». Бастующие говорят, что находятся на хлебозаводе круглосуточно. При этом хоть они и не принимают никакой пищи, воду все-таки пьют, чтобы поддерживать свое состояние. Тем не менее, рядом дежурит машина скорой помощи. Некоторые жалуются на плохое самочувствие, а часть людей была вынуждена прекратить голодовку, рассказал «Эху» один из сотрудников хлебозавода Кавказ Губеев.
Губеев рассказал также о том, что в течение нескольких лет хлебозавод «Черкизово» не отчислял деньги в пенсионный фонд. По его словам, он это обнаружил, позвонив в само учреждение. Такая же ситуация, утверждает Губеев, сложилась и с остальными сотрудниками.
Долги по зарплате, которую не выплачивают с августа, исчисляются сотнями тысяч, рассказали еще несколько сотрудников хлебозавода. Так, начальник снабжения Светлана Рыбакова призналась, что ей должны 200 тысяч рублей. Кроме того, она назвала информацию столичной прокуратуры о выплате части денег работникам ложной, отметив, правда, что долг вернули тем, у кого жизненная ситуация была критической.
Сотрудники «Черкизова» ожидают, что в самое ближайшее время к ним приедут представители руководства хлебозавода. По крайней мере, главный теплотехник Фарид Мустафин надеется, что получит свои 120 тысяч рублей в ближайшие два дня.
Еще некоторые сотрудники хлебозавода признаются: их состояние уже таково, что они уже не могут ни говорить, ни плакать, и лишь надеются, что свою зарплату за четыре месяца они наконец-то получат.
Отсутствие генерального директора, — например, в случае его ареста или бегства, — не должно мешать выплате сотрудникам зарплаты. Такие разъяснения сегодня «Эху» дал эксперт по трудовому праву, гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов.
На днях участники голодовки записали видеообращение к президенту.
В Кремле знают о проблемах хлебозавода «Черкизово» — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Доля проблемного комбината на столичном рынке совсем небольшая, но в целом ситуация с хлебопродуктами в Москве весьма непростая, — отметил в интервью «Эху» президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Наш эксперт полагает, что проблемы с хлебозаводом «Черкизово» связаны с тем, что владелец предприятия мало им занимался, поскольку увлекся совсем другим бизнесом.
Комментарии12
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olegleon 19 декабря 2018 | 18:12
"Некоторые жалуются на плохое самочувствие"
слабаки! вон Сенцов 145 дней голодал и ничего!!
neburzhui2 19 декабря 2018 | 18:16
Доля проблемного комбината на столичном рынке совсем небольшая, но в целом ситуация с хлебопродуктами в Москве весьма непростая, — отметил в интервью «Эху» президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Сразу видно потомственный хлебопекарь Кацнельсон скоро всех накормит...
:-))
neburzhui2 19 декабря 2018 | 18:18
Вот @ля, уже не только башли, но и хлебные крошки прибрали...
viktorova 19 декабря 2018 | 19:00
//более десятка сотрудников полиции, которые следят за голодовкой сотрудников хлебозавода «Черкизова». По их словам, никаких нарушений со стороны работников не было.//
Никто не съел ни куска хлеба...
sergs_sergs 19 декабря 2018 | 18:18
А как же камни с неба?
vig 19 декабря 2018 | 18:27
КОНВЕНЦИЯ 87. 9.7.1948 г. СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ И ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ.
"утверждение принципа свободы ассоциаций",
"свобода выражения мнений и свобода ассоциации являются необходимыми условиями постоянного прогресса",
Часть I. СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ
Статья 2
Трудящиеся и предприниматели, без какого бы то ни было различия, имеют право создавать по своему выбору организации без предварительного на то разрешения, а также право вступать в такие организации на единственном условии подчинения уставам этих последних.
Статья 3
1. Организации трудящихся и предпринимателей имеют право вырабатывать свои уставы и административные регламенты, свободно выбирать своих представителей, организовывать свой аппарат и свою деятельность и формулировать свою программу действий.
2. Государственные власти должны воздерживаться от всякого вмешательства, способного ограничить это право или воспрепятствовать его законному осуществлению.
Статья 4
Организации трудящихся и предпринимателей не подлежат роспуску или временному запрещению в административном порядке.
Статья 5
Федерация или конфедерация имеет право вступать в международные организации трудящихся и предпринимателей.
Статья 7
1. Приобретение прав юридического лица организациями трудящихся и предпринимателей, не может быть подчинено условиям, способным воспрепятствовать применению статей 2, 3 и 4.
2. Национальное законодательство не должно затрагивать гарантии, предусмотренные настоящей Конвенцией.
vig 19 декабря 2018 | 18:34
КОНВЕНЦИЯ 87. 9.7.1948 г. СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ И ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ.
"утверждение принципа свободы ассоциаций",
"свобода выражения мнений и свобода ассоциации являются необходимыми условиями постоянного прогресса",
Часть I. СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ
Статья 2
Трудящиеся и предприниматели, без какого бы то ни было различия, имеют право создавать по своему выбору организации без предварительного на то разрешения, а также право вступать в такие организации на единственном условии подчинения уставам этих последних.
Статья 3
1. Организации трудящихся и предпринимателей имеют право вырабатывать свои уставы и административные регламенты, свободно выбирать своих представителей, организовывать свой аппарат и свою деятельность и формулировать свою программу действий.
2. Государственные власти должны воздерживаться от всякого вмешательства, способного ограничить это право.
Статья 4
Организации трудящихся и предпринимателей не подлежат роспуску и запрещению в административном порядке.
Статья 5
Федерация или конфедерация имеет право вступать в международные организации трудящихся.
Статья 7
1. Приобретение прав юридического лица организациями трудящихся и предпринимателей, не может быть подчинено условиям, способным воспрепятствовать применению статей 2, 3 и 4.
2. Национальное законодательство не должно затрагивать гарантии, предусмотренные настоящей Конвенцией.
vig 19 декабря 2018 | 18:37
КОНВЕНЦИЯ 87. 9.7.1948 г. СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ И ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ.
"утверждение принципа свободы ассоциаций",
"свобода выражения мнений и свобода ассоциации являются необходимыми условиями постоянного прогресса",
Часть I. СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ
Статья 2
Трудящиеся и предприниматели, без какого бы то ни было различия, имеют право создавать по своему выбору организации без предварительного на то разрешения, а также право вступать в такие организации на единственном условии подчинения уставам этих последних.
Статья 3
1. Организации трудящихся и предпринимателей имеют право вырабатывать свои уставы и административные регламенты, свободно выбирать своих представителей, организовывать свой аппарат и свою деятельность и формулировать свою программу действий.
2. Государственные власти должны воздерживаться от всякого вмешательства, способного ограничить это право.
Статья 4
Организации трудящихся и предпринимателей не подлежат роспуску и запрещению в административном порядке.
Статья 5
Федерация или конфедерация имеет право вступать в международные организации трудящихся.
Статья 7
1. Приобретение прав юридического лица.
2. Национальное законодательство не должно затрагивать гарантии, предусмотренные настоящей Конвенцией.
zemljanka 19 декабря 2018 | 18:44
Молодцы работники.
Выголодали.
apontiy 19 декабря 2018 | 19:07
zemljanka: Так ещё пока бабушка на двое сказала, обещать - не значит жениться!
viktorova 19 декабря 2018 | 19:02
Прикол в том, что все эти сотрудники пойдут голосовать за пу, капища благодетеля, «решившего» все проблемы, не понимая, что он и есть причина всех этих проблем...
vbsvob 19 декабря 2018 | 19:12
Не удивительно, что ни Путин, ни Собянин не встретились с голодающими, не успокоили их. И вообще, разве мэр справляется со своими обязанностями, если сотрудникам ЧЕТЫРЕ месяца не платят зарплату? Вот он пообещал, заявив о решении проблемы. Нет уж, вот сначала долги по зарплате выплатите трудящимся, а потом заявляйте, что решили проблему.