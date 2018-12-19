Московские власти объявили о решении проблемы хлебозавода «Черкизово», чьи работники голодают из-за невыплаты зарплаты

Московские власти объявили о решении проблемы хлебозавода «Черкизово», чьи работники голодают из-за невыплаты им зарплаты. Предприятие передадут в управление комбинату «Черемушки», и все долги будут погашены. Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным прокуратуры, выплаты задолженности уже начались, но сами сотрудники хлебокомбината это пока не подтверждают.

На территории хлебозавода находятся более десятка сотрудников полиции, которые следят за голодовкой сотрудников хлебозавода «Черкизова». По их словам, никаких нарушений со стороны работников не было.

Около сотни человек, которые требуют выплатить им зарплату за четыре месяца, сидят в бывшем помещении столовой хлебозавода. На окнах стоят плакаты с требованием «Верните деньги». Бастующие говорят, что находятся на хлебозаводе круглосуточно. При этом хоть они и не принимают никакой пищи, воду все-таки пьют, чтобы поддерживать свое состояние. Тем не менее, рядом дежурит машина скорой помощи. Некоторые жалуются на плохое самочувствие, а часть людей была вынуждена прекратить голодовку, рассказал «Эху» один из сотрудников хлебозавода Кавказ Губеев.

Губеев рассказал также о том, что в течение нескольких лет хлебозавод «Черкизово» не отчислял деньги в пенсионный фонд. По его словам, он это обнаружил, позвонив в само учреждение. Такая же ситуация, утверждает Губеев, сложилась и с остальными сотрудниками.

Долги по зарплате, которую не выплачивают с августа, исчисляются сотнями тысяч, рассказали еще несколько сотрудников хлебозавода. Так, начальник снабжения Светлана Рыбакова призналась, что ей должны 200 тысяч рублей. Кроме того, она назвала информацию столичной прокуратуры о выплате части денег работникам ложной, отметив, правда, что долг вернули тем, у кого жизненная ситуация была критической.

Сотрудники «Черкизова» ожидают, что в самое ближайшее время к ним приедут представители руководства хлебозавода. По крайней мере, главный теплотехник Фарид Мустафин надеется, что получит свои 120 тысяч рублей в ближайшие два дня.

Еще некоторые сотрудники хлебозавода признаются: их состояние уже таково, что они уже не могут ни говорить, ни плакать, и лишь надеются, что свою зарплату за четыре месяца они наконец-то получат.

Отсутствие генерального директора, — например, в случае его ареста или бегства, — не должно мешать выплате сотрудникам зарплаты. Такие разъяснения сегодня «Эху» дал эксперт по трудовому праву, гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

На днях участники голодовки записали видеообращение к президенту.

В Кремле знают о проблемах хлебозавода «Черкизово» — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Доля проблемного комбината на столичном рынке совсем небольшая, но в целом ситуация с хлебопродуктами в Москве весьма непростая, — отметил в интервью «Эху» президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Наш эксперт полагает, что проблемы с хлебозаводом «Черкизово» связаны с тем, что владелец предприятия мало им занимался, поскольку увлекся совсем другим бизнесом.