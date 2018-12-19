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17:30, 19 декабря 2018

Администрация президента США готовится к немедленному выводу воинского контингента из Сирии

Администрация президента США готовится к немедленному выводу американского воинского контингента из Сирии. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Вашингтон пост».

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских официальных лиц сообщало о возможном выводе войск из Сирии, однако о сроках не говорилось.

Комментарии

31

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malanoff 19 декабря 2018 | 17:41

США немедленно отдадут Сирию на растерзание Израилю , Турции , Ирану и другим незначительным государствам

sandro_007_ 19 декабря 2018 | 18:08

malanoff:
Россия не позволит.

dataan 19 декабря 2018 | 18:10

Один пуск ракет «Булава» с борта российского ракетного подводного крейсера «Борей» приведёт к уничтожению около сотни важнейших объектов на территории Соединенных Штатов. К таким выводам пришли военные эксперты американского интернет-издания WATM (We are the mighty).
В статье издания указано, что РПКСН «Борей», сможет поразить объекты в любой точке США находясь даже вдалеке от берегов США. Пентагон, военно-морские базы, военно-воздушные базы и другие объекты минобороны США уязвимы в случае атаки ракетами типа «Булава».
США признают, что страна не обладает силами и средствами для защиты от российских систем вооружения.

Так что янки, пора домой возвращаться и рыть окопы. :)

kottigr1 19 декабря 2018 | 18:15

dataan: Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, злоупотребление алкоголем, особенно фальшивым, ежегодно приводит к гибели около полумиллиона россиян.

Представляете ? Даже пусков "Булавы" не надо.. И так каждый год.

dataan 19 декабря 2018 | 18:18

kottigr1: Ну да. Тогда посчитай кто, Пиндосы от Булав или россияне от алкоголя раньше вымрут? Если, конечно, ты умеешь считать.:)
Милый, россияне алкоголь употребляют с хрен знает каких веков. И не вымерли. А вот от Булавы печень разлагается моментально. :)))))))))))

kottigr1 19 декабря 2018 | 18:31

dataan: Россияне вымрут раньше.. И не только от алкоголя. От СПИДа, от наркотиков, от отсутствия медицины, от самоубийств.. Короче от всего того, где РФ впереди планеты всей.

alena01 19 декабря 2018 | 18:18

dataan:
А какие последствия вызовет пуск ракеты "Булава" по США в России???
А то на 22.06.1941 на вооружении СССР стояло 22 тыс. танков, но за три последующих 22.06.1941 месяцев в плен сдалось 3 миллиона советских военнослужащих, а Москву защищало только 800 танков...

Намереваетесь сдаться в плен???

dataan 19 декабря 2018 | 18:20

alena01: Солнышко, ты сначала изучи итоги события о котором пишешь. :)))

vip1707 19 декабря 2018 | 18:33

dataan: Милашка! Итоги подводить будет некому!
Ни с той ни с другой стороны.

alena01 19 декабря 2018 | 18:38

dataan:
Изучить их трудно - все под секретом...
Ну, конечно, кроме "подвига 28 героев- панфиловцев"...

Но потери - от 22 до 47 млн. погибших со стороны СССР...
В настоящее время СССР - развалилась на части...
Германия объединилась...
Ветераны войны в России известно что без соли доедают, а Ветераны Вермахта, Люфтваффе и Кригсмарине имеют пенсию, жилищные условия и медицинское обслуживание, о котором в СССР и России они не могли и мечтать...

Продолжить рассказ???

daos013 19 декабря 2018 | 17:43

Не выведут!

malanoff 19 декабря 2018 | 17:47

daos013:"Не выведут!"
============================
Это у нас можно три или четыре раза выходить из Сирии.А там мужик сказал , мужик сделал.

sg114 19 декабря 2018 | 17:50

malanoff:
То есть Обама не мужик, да? Он не только сказал, он еще Нобелевский комитет на бабки кинул. Нехорошо такими словаим в адрес заокеанского господина бросаться, нехорошо

vilingrad 19 декабря 2018 | 17:54

sg114: Ну, теперь вагнеровцы один на один с басмачами. Поотрезают там ихтамнетам бошки...опять вдовы, сироты...а, впрочем, туда героям ножа и топора дорога:)

neburzhui2 19 декабря 2018 | 18:04

Драпают янки. Они теперь по новой военной доктрине Трампа на ракетах будут летать и звёздные войны выигрывать.
:-))))))))))))))

dmast79 19 декабря 2018 | 18:12

vilingrad: Если в Сирии и остались живые басмачи, то только на территориях, контролируемых США. Теперь видимо проект ИГИЛ ждёт окончательное закрытие, как не оправдавший надежд. Имханетов, которым не осталось работы в Сирии, с нетерпением ждут на Донбассе - котлить шароварников.

vlabumur 19 декабря 2018 | 17:58

sg114: То есть Обама не мужик, да?
++++++++++++++++++++++++++++
Скажу больше даже Путин не мужик.

vitaly_ef22 19 декабря 2018 | 17:44


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









olegleon 19 декабря 2018 | 17:45

а кто же будет там защищать "умеренных террористов"?

pavelmistery 19 декабря 2018 | 17:48

olegleon: Выдумки в вашей голове будут защищать психиатры ))

olegleon 19 декабря 2018 | 18:04

pavelmistery: "Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщил в среду, что боевики «Исламского государства» за последние два месяца казнили почти 700 пленников на востоке Сирии.
Как сообщает базирующаяся в Великобритании правозащитная организация, это были люди из числа примерно 1350 мирных жителей и солдат, которых «ИГ» удерживало на территории, приграничной с Ираком."
а кто там у нас на востоке Сирии? не бравая армия США контролирует район?

art_ 19 декабря 2018 | 18:08

olegleon: как можно сказать - мы победили игил? это же не страна. чтобы подписать акт о капитуляции? какой-то смешной подход, почти детский

macclarren 19 декабря 2018 | 17:47

закопать бы пиндосов в сирийской земле, чтобы в следующий раз думали, прежде чем убивать людей под видом установления демократии и бомбить мирные города!

reaver 19 декабря 2018 | 18:03

macclarren: А сколько ихтамнетов нужно закопать, чтобы дошло до России?

agamasat 19 декабря 2018 | 17:50

Как обозначил Леонид Радзиховский, Трамп завербован кремлем. И это подозрение у меня было с самого его появления в качестве президента.

grazschdanin 19 декабря 2018 | 18:01

Страх гонит американцев из Сирии.
Бегите, янки, пока живы. Ибо народ Сирии не простит вам своих замученных граждан.

reaver 19 декабря 2018 | 18:05

Ну, готовьте кошельки, россияне, банкет в Сирии будет за ваш счет.

unprejudiced 19 декабря 2018 | 18:06

Томос об автокефалии «православной церкви Украины», дарование которого ожидается 6 января во время визита президента Украины Петра Порошенко и «митрополита» Епифания в Стамбул, будет содержать пункты о передаче в прямое подчинение Фанару десятков церковных объектов на территории Украины. Кроме того, Варфоломей потребовал от Госдепа и Порошенко 150 млн долларов.

Об этом сообщает израильский блогер Соломон Манн.

Если эти слухи подтвердятся, то станет понятным, почему Варфоломей проявил такую терпимость к выходкам Порошенко и наглости Филарета. Если это правда — все встанет на свои места».

ura_123 19 декабря 2018 | 18:20

unprejudiced: А рассейский блохер шарий,разыскиваемый в Украине по обвинению в педофилии по отношению к племяннице по поводу Томоса ещё ничего не сообщал?

alena01 19 декабря 2018 | 18:22

unprejudiced:
РПЦ получало от церквей на Украине $11 млрд. в год...
Если это подтвердится, то Варфоломей попросил только 0,7% от доходов...
"...не просто добрый человек, но и расточитель..."

mppv 19 декабря 2018 | 18:41

Значит будут мерикосы Сирию бонбить

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