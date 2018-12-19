Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на инаугурации президента Бразилии 1-го января
Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Интерфакс.
Выборы в Бразилии проходили в октябре. Новым президентом стал Жаир Болсонару, которого называют «тропическим Дональдом Трампом» за похожие с американским лидером взгляды.
Комментарии11
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kindman_a 19 декабря 2018 | 17:37
Ха, канэш в Бразилию всем охота 1-го января.... :-)))
vorshun 19 декабря 2018 | 17:40
Володин возглавит российскую делегацию на инаугурации президента Бразилии
Ой, пусть он там и останется.
vitaly_ef22 19 декабря 2018 | 17:45
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bratec_kot_voskrese 19 декабря 2018 | 17:57
vorshun: Не фига! Пусть здесь за свои делишки отсидит на Колыме, а потом пусть валит с голой попой куда хочет!!
timbuktu 19 декабря 2018 | 18:16
kindman_a: жаир возьмёт российскую лень на заметку и брикс лишится первой буквы
eduard1958 19 декабря 2018 | 17:38
Если этот недоумок там тоже ляпнет: есть президент - есть Бразилия,нет президента - нет Бразилии,бразильцы его отправят в психушку.
sergp 19 декабря 2018 | 17:40
бухать будут в самолете. Икру не забудут
cromwel 19 декабря 2018 | 17:41
Осталось ему ещё на бразильском карнавале сплясать. Пусть маму с собой взять не забудет.
hodak47 19 декабря 2018 | 17:50
А он бразильянский язык знает? Там очень много обезьян...
eduard1958 19 декабря 2018 | 18:09
hodak47: Ему не нужен иностранный язык.Этот прохиндей виртуозно действует своим.
doxerom 19 декабря 2018 | 18:15
А ну как не долетит, неужто отложат мероприятие.