На востоке Лондона мужчина ранил мачете трех человек в медицинском центре
На востоке Лондона мужчина ранил мачете трех человек в медицинском центре. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на представителя Скотланд-Ярда. Подозреваемого задержали. Он ранен. Нападение произошло в приемной врача-хирурга.
В полиции говорят, что инцидент не связан с терроризмом.
Комментарии9
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astet 19 декабря 2018 | 17:40
В полиции говорят, что инцидент не связан с терроризмом
А я с вероятностью 99 % прогнозирую,
что нападавший был мирным мусульманином!
Поэтому неплохо бы его кастрировать. -
так угодно Аллаху.
vitaly_ef22 19 декабря 2018 | 17:50
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
dataan 19 декабря 2018 | 18:12
А на мачете разве не обнаружили следы "Новичка"? :)
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 18:14
astet: Ты мирный хохлопидар!
Тебя то же не мешало бы кастрировать, так угодно Аллаху.
cromwel 19 декабря 2018 | 17:43
Опять представитель самой мирной религий на Земле
sg114 19 декабря 2018 | 18:03
cromwel:
НУ да. Вот если бы это иракцы, сирийцы и ливийцы бомбили бы Лондон, а обездоленные англичане бежали бы от этих ужасов в свободную Африку, то тогда их никто бы не обозвал самой мирной религией..
Кстати, если подсчитать все преступления христиан, начиная с крестовых походов, костров инквизиций, захватов и уничтожения целых континентов, то мусульмане бы просто умерли от зависти.. Да и если бы их не нанимали для своих грязных целей и не овооружали нынешие нытики, то и жертв среди лживых английчских ублюдков было бы намного меньше..
aleksandr39 19 декабря 2018 | 17:55
Это боевик -наемник из ОПГ "днр -лугандон " приехал в " отпуск " в Лондон .
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 18:11
Что опять Петров с Васечкиным посетили Англосуконию?
ochevidno_i_neveroyatno 19 декабря 2018 | 18:28
" Нападение не связано с терроризмом"
Чувак просто ужин готовил, так вот случайно получилось, 1000 извинений, алахакбар