На востоке Лондона мужчина ранил мачете трех человек в медицинском центре. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на представителя Скотланд-Ярда. Подозреваемого задержали. Он ранен. Нападение произошло в приемной врача-хирурга.

В полиции говорят, что инцидент не связан с терроризмом.