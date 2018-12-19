В одной из школ Мурманска подросток напал с ножом на своего сверстника. Об этом сообщает региональное управление МВД.

14-летний мальчик ранил сверстника канцелярским ножом. Пострадавшему оказали помощь. Выясняются обстоятельства. С подростками и учителями сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних.