В одной из школ Мурманска подросток напал с ножом на своего сверстника
В одной из школ Мурманска подросток напал с ножом на своего сверстника. Об этом сообщает региональное управление МВД.
14-летний мальчик ранил сверстника канцелярским ножом. Пострадавшему оказали помощь. Выясняются обстоятельства. С подростками и учителями сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
Комментарии11
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poluputing 19 декабря 2018 | 17:41
злоба и агрессия зашкаливает. А что там у хохлов? А ничего, ни одного такого случая. Так что Всевышний с Украиной
vitaly_ef22 19 декабря 2018 | 17:50
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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olegleon 19 декабря 2018 | 17:56
poluputing: ты бы Эхо почитал ))))
"На востоке Лондона мужчина ранил мачете трех человек в медицинском центре"
это следующая новость, до которой у тебя руки не дошли написать "злоба и агрессия зашкаливает"
pattrick1 19 декабря 2018 | 17:42
В одной из школ Мурманска подросток напал с ножом на своего сверстника...
Вышел Гиви на крыльцо, почесать свой яйцо?
poluputing 19 декабря 2018 | 17:50
pattrick1: ну если Гиви до Мурманска добрались на ПМЖ, звездец Рассее, а тем более РПЦ. Хачи рулят
aleksandr39 19 декабря 2018 | 17:42
Типичный -боевик -наемник из ОПГ "днр -лугандон " .
olegleon 19 декабря 2018 | 17:58
aleksandr39: кто? этот? "На востоке Лондона мужчина ранил мачете трех человек в медицинском центре".
если что, то это следующая новость на Эхе.
unprejudiced 19 декабря 2018 | 17:49
обязательно проверить был ли нападавший миньоном персонажа и смотрел ли он идиотские ролики наврального
aleksandr39 19 декабря 2018 | 17:52
unprejudiced: Он насмотрелся программ Вована Соловьева,Митьки Киселева ,ДЕБИЛА Шейнина ,Норкина и еще одного КОЗЛА с канала НТВ .
ura_123 19 декабря 2018 | 18:10
unprejudiced: Не кирюшко,он насмотрелся роликов шария,которого кстати собственная тётка обвинила в педофилии по отношению к племяннице...
...и мыкается эта шария по заграницам,скрываясь от украинской фемиды)))
ma1nbrain 19 декабря 2018 | 18:13
Подростка зовут ахмэд, магомэд или аслан поди?