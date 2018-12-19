Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплату долгов по зарплате сотрудникам хлебозавода «Черкизово»

В Твиттере он написал, что решение найдено. Предприятие возьмет под управление комбинат «Черемушки». При этом сам завод сохранит свой профиль и продолжит работу. Собянин добавил, что лично контролирует ситуацию.

Работники предприятия, которые не получают зарплату с августа, объявили голодовку в конце минувшей недели. На сегодняшний день в акции участвуют около 100 человек. Размер долга, по данным Следственного комитета, составляет порядка 10-ти миллионов рублей. Сегодня московская прокуратура сообщила, что сотрудникам начали выплачивать долги, однако сами работники предприятия в интервью «Эху» это опровергли.