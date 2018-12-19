Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплату долгов по зарплате сотрудникам хлебозавода «Черкизово»
В Твиттере он написал, что решение найдено. Предприятие возьмет под управление комбинат «Черемушки». При этом сам завод сохранит свой профиль и продолжит работу. Собянин добавил, что лично контролирует ситуацию.
Работники предприятия, которые не получают зарплату с августа, объявили голодовку в конце минувшей недели. На сегодняшний день в акции участвуют около 100 человек. Размер долга, по данным Следственного комитета, составляет порядка 10-ти миллионов рублей. Сегодня московская прокуратура сообщила, что сотрудникам начали выплачивать долги, однако сами работники предприятия в интервью «Эху» это опровергли.
Комментарии11
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sergirusso 19 декабря 2018 | 17:35
Деньги на погашение долгов коммерческого предприятия возьмут из кармана других коммерсантов или из кармана бюджетников. Тришкин кафтан припоминается...
pattrick1 19 декабря 2018 | 17:40
В Москве Сергей Собянин пообещал выплату долгов по зарплате сотрудникам хлебозавода «Черкизово»...
Красавчик Сергей Семёнович, это настоящий новогодний подарок, а то бы кусок в горло не полез если бы я знал, что в это самое праздничное время, люди в "Черкизоне" лежат на стульях и голодают.
vitaly_ef22 19 декабря 2018 | 17:50
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
zapadnay 19 декабря 2018 | 17:44
Надо не обещать, а немедленно выплачивать зарплату людям, тем более Новый год на носу.
Привыкли обещать...
olegleon 19 декабря 2018 | 17:47
sergirusso: бюджетников он не тронет. побоится свой электорат напрягать.
cromwel 19 декабря 2018 | 17:39
деньги возьмут из бюджета, то есть из наших с вами карманов. А этот оленевод, будет выглядеть белым и пушистым.
olegleon 19 декабря 2018 | 17:49
cromwel: да ещё потом заявит, что спас москвичей от голода.
ku000ku 19 декабря 2018 | 18:10
Только защищая свои права на каждом сантиметре нашей жизни, мы сможем победить эту зажравшуюся власть...
doxerom 19 декабря 2018 | 18:11
100 млн. на "дождичек" в праздничек, чтобы лысинки не замочить руководящие это пожалуйста, а тут с августа работяги денег не видят и ничего. Бабло, кстати из бюджета, а не из кармана дефективных менеджеров.
sergs_sergs 19 декабря 2018 | 18:20
Неужели осознование того чей крым не заменяет зарплату?
vig 19 декабря 2018 | 18:53
КОНВЕНЦИЯ 87. СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ И ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ. РАТИФИЦИРОВАНА. ДЕЙСТВУЕТ в РФ.
"утверждение принципа свободы ассоциаций",
"свобода выражения мнений и свобода ассоциации условиями прогресса",
Часть I. СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ
Статья 2
Трудящиеся и предприниматели, имеют право создавать по своему выбору организации без предварительного на то разрешения, а также право вступать в такие организации на единственном условии подчинения уставам этих последних.
Статья 3
1. Организации трудящихся и предпринимателей имеют право вырабатывать свои уставы и административные регламенты, свободно выбирать своих представителей, организовывать свой аппарат и свою деятельность и формулировать свою программу действий.
2. Государственные власти должны воздерживаться от всякого вмешательства, способного ограничить это право.
Статья 4
Организации трудящихся и предпринимателей не подлежат роспуску и запрещению в административном порядке.
Статья 5
Федерация или конфедерация имеет право вступать в международные организации трудящихся.
Статья 7
1. Приобретение прав юридического лица.
2. Национальное законодательство не должно затрагивать гарантии, предусмотренные настоящей Конвенцией.