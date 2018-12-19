Минюст начал внеплановую проверку движения «За права человека» по требованию Генпрокуратуры

Это уточнили сегодня в самом министерстве. Там считают, что движение располагает достаточным временем для подготовки документов на проверку.



Накануне представитель правозащитной организации, возглавляемой Львом Пономаревым, Ирина Яценко рассказала «Эху», что Минюст в рамках внеплановой проверки затребовал документы за три года, которые нужно подготовить до 14-го января. За несвоевременное или неполное предоставление сведений движению грозит штраф.