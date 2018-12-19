Минюст начал внеплановую проверку движения «За права человека» по требованию Генпрокуратуры
Это уточнили сегодня в самом министерстве. Там считают, что движение располагает достаточным временем для подготовки документов на проверку.
Накануне представитель правозащитной организации, возглавляемой Львом Пономаревым, Ирина Яценко рассказала «Эху», что Минюст в рамках внеплановой проверки затребовал документы за три года, которые нужно подготовить до 14-го января. За несвоевременное или неполное предоставление сведений движению грозит штраф.
Комментарии12
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vitaly_ef22 19 декабря 2018 | 17:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 17:09
Эту пономарскую крысиную нору - давно пора хорошенько проверить на экстремизм и подрыв основ государственности!
platonnekafrin 19 декабря 2018 | 17:17
blinorozhiy__chmo: Видать, что аттестация у вас там по деградации проходит.
victor_xy 19 декабря 2018 | 17:37
Т.е. этой проверкой заявляется, что лёва и его банда опасны для простых граждан России, что лёва и его банда не борются за счастье и благополучие простых людей, а только борются эти уроды за свои упыриные интересы, которые эти отбросы общества достигают посредством нанесение прямого или косвенного вреда и России, как государству, и каждому россиянину в частности - а раз это так, то почему этот "гарант" Пу не борется с этим бандитизмом? - как же достал этот "кровавый режим"!
vgames1 19 декабря 2018 | 17:20
blinorozhiy__chmo: Смотри, чмо, залижешь начальственную дыру наглухо, и лопнет твой обожаемых "гарант" от избытка собственного дерьма)))
danko1 19 декабря 2018 | 17:09
Права человека Путин еще в 1-ый срок уничтожил.
Теперь уничтожают и организации, которые пытаются права человека защищать.
platonnekafrin 19 декабря 2018 | 17:15
И без проверки ясно, что движение "За права человека" мешает править одному человеку. А, может, даже имеет умысел на теракт.
alo0000 19 декабря 2018 | 17:18
platonnekafrin: Кто-то «тайно посещает любовницу», а кто-то имеет умысел.
timber_head 19 декабря 2018 | 17:16
Переиначивая Геббельса, вместо «Когда я слышу слово „культура“… я снимаю с предохранителя свой браунинг!», наша власть предпочитает "Когда я слышу от кого-то "гражданские права", я срочно натравливаю на него всех силовиков, которых имею в распоряжении".
vgames1 19 декабря 2018 | 17:22
Не зря же наш лысый карлик начинал свою карьеру при совке в отделе борьбы с диссидентами. Для него права человека одна из главных страшилок))
ugiazov 19 декабря 2018 | 17:25
Наверное генпрокуратура точно знает, что одной справки точно не будет.Уже решили на сколько оштрафуют.
unprejudiced 19 декабря 2018 | 17:31
либриоиды, готовьте деньги, скоро леве скидываться будете