Госдума окончательно одобрила закон о частичной декриминализации 282-й статьи
Госдума окончательно одобрила закон о частичной декриминализации 282-й статьи, по которой заводились дела о публикациях и перепостах в интернете. Это статья о возбуждении ненависти или вражды. Первое такое нарушение будет считаться административным. За повторное будет наступать уголовная ответственность.
Принятых на сегодняшний день изменений достаточно. Полная отмена статьи чревата опасными последствиями, — считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Емельянов добавил, что в партии считают принятые поправки сбалансированными и своевременными.
Комментарии4
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vitaly_ef22 19 декабря 2018 | 17:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 17:12
А лучше бы совсем не было никакой декриминализации, а то уж больно много развелось тут разного рода экстремистов, престарелых педофилов, наркодилеров и прочих порнасовцев мемориального толка.
compare 19 декабря 2018 | 17:31
blinorozhiy__chmo: а ты,уё...ок,заговоренный? или ты считаешь,что в "законе"сделали бы причание:блинорожему чмо,можно!"? нет,чмо потомственное,и ты мог заиметь "шампань" между ягодиц,благо,мозгов и осторожности у таких дебилов,как ты,весьма мало,почти нет))) плачь теперь,го...нюк и бейся пустой башкой о стенку-пока соседи не придут и не запендюрят тебе "шампань" вне очереди!
ugiazov 19 декабря 2018 | 17:28
Отменять 50ю... ой извините, 282 статью никак нельзя. Как же тогда с оппозицией.