Госдума окончательно одобрила закон о частичной декриминализации 282-й статьи, по которой заводились дела о публикациях и перепостах в интернете. Это статья о возбуждении ненависти или вражды. Первое такое нарушение будет считаться административным. За повторное будет наступать уголовная ответственность.



Принятых на сегодняшний день изменений достаточно. Полная отмена статьи чревата опасными последствиями, — считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Емельянов добавил, что в партии считают принятые поправки сбалансированными и своевременными.