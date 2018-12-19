Рубль сегодня вновь теряет свои позиции

Курс доллара на «Московской бирже» превысил 67,5, евро перевалил за 77 рублей. С чем связано такое падение, в материале Ирины Кучеренко

Снижение российской валюты происходит фоне ожиданий решения Федрезерва США по ставке. Как ожидается, оно будет обнародовано в 10 вечера по московскому времени вместе с макроэкономическими прогнозами. После этого состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Подавляющее большинство экономистов полагают, что ключевая ставка будет увеличена в четвертый раз в этом году — на четверть процентного пункта. Трейдеры также оценивают вероятность

такого шага выше 75%.

Дополнительное давление на рубль оказывают цены на нефть. Накануне они рухнули до минимумов с прошлого года. Brent подешевела почти на 6%, WTI – более чем на 7%. Сегодня, правда, немного поползли вверх, достигнув отметок 56 долларов 30 центов за баррель и 46,65 соответственно.



Издания Медуза приводит мнения экспертов, которые полагают, что по совокупности многих факторов, в будущем году курс рубля будет снижаться. Аналитики Райфайзербанка, в частности, прогнозируют укрепление доллара до 73-77 рублей.

Официальный курс доллара, объявленный Банком России с 20 декабря, составляет 67,11. Евро — 76,47 руб.