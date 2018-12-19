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17:00, 19 декабря 2018

Рубль сегодня вновь теряет свои позиции

Курс доллара на «Московской бирже» превысил 67,5, евро перевалил за 77 рублей. С чем связано такое падение, в материале Ирины Кучеренко

Снижение российской валюты происходит фоне ожиданий решения Федрезерва США по ставке. Как ожидается, оно будет обнародовано в 10 вечера по московскому времени вместе с макроэкономическими прогнозами. После этого состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Подавляющее большинство экономистов полагают, что ключевая ставка будет увеличена в четвертый раз в этом году — на четверть процентного пункта. Трейдеры также оценивают вероятность
такого шага выше 75%.

Дополнительное давление на рубль оказывают цены на нефть. Накануне они рухнули до минимумов с прошлого года. Brent подешевела почти на 6%, WTI – более чем на 7%. Сегодня, правда, немного поползли вверх, достигнув отметок 56 долларов 30 центов за баррель и 46,65 соответственно.

Издания Медуза приводит мнения экспертов, которые полагают, что по совокупности многих факторов, в будущем году курс рубля будет снижаться. Аналитики Райфайзербанка, в частности, прогнозируют укрепление доллара до 73-77 рублей.

Официальный курс доллара, объявленный Банком России с 20 декабря, составляет 67,11. Евро  — 76,47 руб.

Комментарии

10

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vitaly_ef22 19 декабря 2018 | 17:09


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









nikolashin2017 19 декабря 2018 | 17:13

доколе рубель нам терять,
пока у власти эта бл.....

piter_ug 19 декабря 2018 | 17:13

//вновь теряет свои позиции//

Ничо, он же деревянный, всплывет.)
Если ещё не сгнил.

irdo 19 декабря 2018 | 17:32

piter_ug:
Ничо, он же деревянный, всплывет.)
==========
Улыбнуло.:))

(комментарий скрыт)

cromwel 19 декабря 2018 | 17:25

Рублями уже давно пора сортир обклеивать. больше рубль ни на что не годен.

lager23 19 декабря 2018 | 17:26

Путен сказал, что чем больше рублей он получает за нефтедоллар, тем лучше!

«А что это означает для российского бюджета. Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», - наглядно объяснил президент.

vic12 19 декабря 2018 | 17:33

Не может рубль падать. Это доллар будет падать, экономика США загнивает, наша поднимается с колен. Вместо настоящей нефти добывают какой-то эрзац.. Даже президент - липовый, не может командовать прокурорами, судьями, депутатами. Могут, ведь, и на второй срок не выбрать. А наш будет править вечно. Вот какая стабильность. И рубль будет таким же стабильным.

poluputing 19 декабря 2018 | 17:38

vic12: ребята, на последнем показе Путина с военными это был явно не он. Даже голос другой. Голос же ботоксом не поправишь. Клоны фюрерка вам навсегда

prade 19 декабря 2018 | 17:35

Рубль падает потому, что Путин не занимается экономикой. Ему надо сохранять власть Асада, воевать против Украины, враждовать с Западом, США, Азовское море захватывать.. А на народ у него просто времени не остается.

vladimir1967 19 декабря 2018 | 17:38

Аяяй и запрет электронных табло с курсами валют не помог, а веть такая сильная действенная мера....

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