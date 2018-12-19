В Литве несколько человек задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России
Об этом сообщает агентство «Делфи» со ссылкой на прокуратуру страны. Точное количество задержанных не приводится, однако известно, что все они были связаны с разными непарламентскими партиями.
Среди подозреваемых гражданин России Валерий Иванов, задержанный накануне. У него при обыске нашли оружие.
Комментарии7
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danko_wudra 19 декабря 2018 | 17:03
ДЖдем бабку данко1 спец по Литве в пользу России из маями.
vitaly_ef22 19 декабря 2018 | 17:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
cromwel 19 декабря 2018 | 17:13
Опять с Петров и Баширов попались
timwlad94 19 декабря 2018 | 17:15
В Литве несколько человек задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РоссииСотни бандитов из Литвы поделили Европу
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(47) Айнис Гурявучюс, ru.DELFI.lt суббота, 20 апреля 2013 г. 11:18
По данным Криминального бюро полиции Литвы, на данный момент в европейских странах действуют сотни преступников из Литвы.
Наиболее они активны в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Великобритании, Ирландии, Испании, Голландии. Проблемы с ними возникают и у правоохранительных органов Австрии и Бельгии.
в Вильнюсском округе насчитывается около 70 точек распространения наркотиков или ту, что в Каунасе посреди дня проводит перестрелку или ту, что из Южной Америки через Литву поставляет в Россию наркотики?», - рассуждает Рогинский.
Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/crime/sotni-banditov-iz-litvy-podelili-evropu.d?id=61198581
Вот и вся якобы шпионская история.
Сплошной криминал крышуемый многопартийными парламентами балтийских стран.
И так в каждой западной стране,корумпированность парламентской системы крышующие организованную преступность прикрывают делами о шпионаже русских и вмешательство в выборы западных стран.
Вмешательство есть, но теперь уже мафия избирает нужных им законодателей как в России в 1990тых.
poluputing 19 декабря 2018 | 17:32
timwlad94: все эти преступники из Литвы - этнические россиянцы, посмотрите фамилии
vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 17:25
Россия и её друзья (их выявило недавнее голосование в Генассамблее ООН) - правительства Армении, Беларуси, Боливии, Бурунди, Камбоджи, Кубы, КНДР, Ирана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, России, Сербии, Южного Судана, Судана, Сирии, Узбекистана, Венесуэлы и Зимбабве решительно протестуют против этого вопиюще-русофобского бесправия!
yralez 19 декабря 2018 | 17:29
Рублями платили ?
Вдвойне обидно........дерьмом за дерьмо.