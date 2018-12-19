Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» опровергли сообщения о начале выплаты зарплат

В интервью нашему корреспонденту работники предприятия сказали, что денег нет, и они продолжают акцию протеста.

На сегодняшний день в акции участвуют около 100 человек. Сотрудники не получают зарплату с августа. В Следственном комитете ранее сообщали, что общий размер долга — около 10-ти миллионов рублей. О том, что первые 600 тысяч выплачены, агентству ТАСС сегодня сообщили в московской прокуратуре. Директор предприятия в розыске. В отношении Яна Соловьева возбуждено уголовное дело.