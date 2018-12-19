Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» опровергли сообщения о начале выплаты зарплат
В интервью нашему корреспонденту работники предприятия сказали, что денег нет, и они продолжают акцию протеста.
На сегодняшний день в акции участвуют около 100 человек. Сотрудники не получают зарплату с августа. В Следственном комитете ранее сообщали, что общий размер долга — около 10-ти миллионов рублей. О том, что первые 600 тысяч выплачены, агентству ТАСС сегодня сообщили в московской прокуратуре. Директор предприятия в розыске. В отношении Яна Соловьева возбуждено уголовное дело.
Комментарии15
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kottigr1 19 декабря 2018 | 17:05
Обокрали по второму разу.. У Путина по-другому не выходит..
vitaly_ef22 19 декабря 2018 | 17:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
parasuk_ 19 декабря 2018 | 17:08
Беглый директор на нашего навального похож по повадкам. Наш лёха тоже напакостит и в кусты прячется :)
polikarpich 19 декабря 2018 | 17:23
parasuk_: Гениально! Вот вы и нашли во всём виноватого! Вам бы в "органах" работать, цены б вам не было. :-)
vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 17:08
Наверняка, это агенты Госдепа, которые строят на хлебозаводе базу НАТО!
irdo 19 декабря 2018 | 17:23
В интервью нашему корреспонденту работники предприятия сказали, что денег нет, и они продолжают акцию протеста.
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Медведев же давно уже предупредил:"Денег нет, но вы держитесь".
Не поверили что ли?
noxepy_88 19 декабря 2018 | 17:11
Французы бы давно организовали народный протест, а наш Навальный только по испанским курортам горазд разъезжать на детский донат .
sparky 19 декабря 2018 | 17:19
noxepy_88: Ух ты, Навальный гад какой, вы к нему как к богу вездесущему, а он гуляет где-то.
А где же ваши любимые депутаны, которых вы выбирали, где дорогой президент, к которому голодающе хлебопеки челом бьют? Может они тоже на Навального надеялись, а он гад подвел?
noxepy_88 19 декабря 2018 | 17:26
sparky: О! Чуть что - "депутаны")))))) Сами-то, хоть жопу научились за собой вытирать? Или всё ещё мамку зовёте?
polikarpich 19 декабря 2018 | 17:28
noxepy_88: А это их работа. Они для того и существуют, эти "депутаты Балтики" хреновы. Для этого мы их и якобы выбираем и кормим.
sprav77 19 декабря 2018 | 17:13
Нормальных законов нет. Законы принимаются депутатами- антинародные.
ugiazov 19 декабря 2018 | 17:33
sprav77: Если бы хоть те, что есть соблюдали.
nehoroshiy 19 декабря 2018 | 17:21
Не понимаю "голодающих". Мало того, что их обокрали, так они ещё и "голодомор" себе устроили. Лишь вены себе резать не стали.
bratec_kot_voskrese 19 декабря 2018 | 17:27
Невелика зарплатина, по 25 косарей на рыло в месяц ((( Прокурорские подлецы специально ждали пока директор сбежит. Можно подумать люди вот только сейчас пожаловались на невыплату..
vlabumur 19 декабря 2018 | 17:31
Велика святорусская земля, а правде нигде нет места.
В.И. Даль. Пословицы русского народа