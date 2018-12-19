Власти Перми разместили заказ на ремонт арт-объекта «Счастье не за горами» после того, как отчитались о реконструкции

Власти Перми разместили заказ на ремонт арт-объекта «Счастье не за горами» после того, как отчитались о его реконструкции. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Заказ был размещен два дня назад, в то время, как о восстановлении было объявлено в первых числах декабря. Работы обошлись почти в 300 тысяч рублей. При этом ранее полиция Перми оценила ущерб менее чем в 50 тысяч.

В октябре в арт-объекте «Счастье не за горами» заменили слово «счастье» на слово «смерть». Полиция возбудила дело о вандализме. Обвинение предъявили художнику Алексею Илькаеву. Он признал вину и был оштрафован на 15 тысяч рублей.