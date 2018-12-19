Власти Перми разместили заказ на ремонт арт-объекта «Счастье не за горами» после того, как отчитались о реконструкции
Власти Перми разместили заказ на ремонт арт-объекта «Счастье не за горами» после того, как отчитались о его реконструкции. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Заказ был размещен два дня назад, в то время, как о восстановлении было объявлено в первых числах декабря. Работы обошлись почти в 300 тысяч рублей. При этом ранее полиция Перми оценила ущерб менее чем в 50 тысяч.
В октябре в арт-объекте «Счастье не за горами» заменили слово «счастье» на слово «смерть». Полиция возбудила дело о вандализме. Обвинение предъявили художнику Алексею Илькаеву. Он признал вину и был оштрафован на 15 тысяч рублей.
Комментарии8
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oneoretwo 19 декабря 2018 | 16:35
...все по "этическому кодексу" - крысятничают помаленьку...
danko1 19 декабря 2018 | 16:37
oneoretwo: Виолончели нынче дороги по новому курсу рубля.
Мало награбили на реконструкции, теперь на ремонте пилить будут.
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
azatjan1 19 декабря 2018 | 17:00
danko1: Уже, якобы, на восстановлении надписи и то пытаются деньги распилить. Хотя , виновник мог сам восстановить эту надпись по решению суда за свой счет, почти бесплатно.
alo0000 19 декабря 2018 | 16:59
oneoretwo: Видимо, елочка народу не понравилась.
kir_pich_101 19 декабря 2018 | 16:35
Оштрафовали на 15.
Ущерб на 50.
Оценили в 300.
Во как...
А он был прав, тот художник, которого оштрафовали.
pavlovsky 19 декабря 2018 | 16:45
России нужно запатентовать бренд «счастье не за горами».
nikolaitschi 19 декабря 2018 | 17:01
Никто не удивится, если мама губернатора уйдет в декрет по случаю его будущего рождения. Был бы повод, а деньги найдутся.