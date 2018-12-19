Госдума ужесточила условия содержания заключенных по статьям о терроризме

Документ одобрен в третьем чтении. Поправки, в частности, запрещают досрочный перевод осужденных по террористическим статьям из тюрем в исправительные колонии, даже если у них есть положительные характеристики, и разрешают ФСИН в ряде случаев произвольно выбирать место отбывания наказания, — пишет «Новая газета».