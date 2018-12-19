Госдума ужесточила условия содержания заключенных по статьям о терроризме
Документ одобрен в третьем чтении. Поправки, в частности, запрещают досрочный перевод осужденных по террористическим статьям из тюрем в исправительные колонии, даже если у них есть положительные характеристики, и разрешают ФСИН в ряде случаев произвольно выбирать место отбывания наказания, — пишет «Новая газета».
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 19 декабря 2018 | 16:40
Когда терроризмом считают и мыслепреступление, за которое уголовным сроком наказывают, когда за терроризм осуждают массу невиновных, а реальных террористов Путин орденами награждает, то это беспредел.
olegleon 19 декабря 2018 | 16:44
danko1: это ты про Бутину, которая ещё даже не осуждена?
kir_pich_101 19 декабря 2018 | 16:51
olegleon: Это про окурка, который кормит тебя на наши налоги.
Но тебе, ведь все равно, кто кладет тебе в тумбочку доширак...
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 16:50
Прекрасная новость! Привет бандеровскому террористу Рыжыссеру!
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 16:54
danko1: У тебя бабка вместо мозгов в голове каша из говна разбавленная ослиной мочой.
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 16:59
В львовской колонии сотрудниками колонии забит до смерти житель Донецка Валерий Иванов. Кто-нибудь слышал что-нибудь наши так называемые правозащитники или редакция эм об этом сообщали? Да никогда не услышите, им не для того платят деньги чтобы они рассказывали правду об бандитской власти Киева, а для того чтобы гадить России и писать всякую чушь.
sprav77 19 декабря 2018 | 17:21
pedya_porosenok: Бандитская власть в Украине была при Януковиче. Такая же, как и в России. Украина брала пример с России. А сейчас не берет пример, вот мы и бесимся?