Вашингтон вынудил Марию Бутину признать обвинение, создав для нее невыносимые условия, заявили в российском МИДе
По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, арестованную в США россиянку держали в тюремном блоке для особо опасных преступников, не выпускали из камеры по 22 часа в сутки и не оказывали необходимую медицинскую помощь. Ранее глава МИДа Сергей Лавров сказал, что к Бутиной применяли «своеобразные пытки».
Россиянку арестовали в США летом. Ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом без регистрации. На прошлой неделе стало известно, что Бутина пошла на сделку со следствием.
Комментарии42
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yuryr 19 декабря 2018 | 16:33
МИД России - фабрика лжи :-(
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gordy 19 декабря 2018 | 17:00
"По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, арестованную в США россиянку держали в тюремном блоке для особо опасных преступников..."
Важна суть: она ведь признала вину, а не оговорила себя?
trekhgorny 19 декабря 2018 | 16:46
yuryr: Завербовали… Но как он мог,он такой доверчивый ! Ах…рука, его пытали ...
(с) Бриллиантовая рука.
fig_vvam_1 19 декабря 2018 | 17:01
Запытали Бутину содержанием в комфортабельной камере с телевидением. Но без интернета.
При этом разрешали тпрогулки только 2 часа в сутки.
А вот на питание как Бут, она не жаловалась.
То есть она не вегетарианка, как Бут, который им стал в тюрьме почему-то.
То есть тюремные бифштексы ее устраивают.
Но теперь они придумали отличный новый термин - административгная сегрегация.
Во как страшно.
Так содержание в одиночной камере называется.
есть расовая сегрегация, а теперь будет и административная.
как Райкин говорил "шарики крутятся" у них.
eduard1958 19 декабря 2018 | 17:30
fig_vvam_1: Вашингтон создал Бутиной такие невыносимые условия,что теперь она будет вынуждена попросить американское гражданство.
danko1 19 декабря 2018 | 16:35
Током пытали или бутылками из-под Шампанского?
Помолчали бы садисты о пытках, на которые ни Бутина, ни адвокаты её не жаловались.
Видно, заранее желают сказать, что всех, кого сдала Бутина, не виноваты.
kottigr1 19 декабря 2018 | 16:42
danko1: Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его личном меню. Ему запрещены дополнительные передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы".
Правда все эти злодеяния меркнут на фоне рассказов Андерса Брейвика о норвежских застенках, где ему по утрам приносят чуть остывший кофе в камеру..
danko_wudra 19 декабря 2018 | 16:44
danko1: старая неодекватка а тебя не вынудил? Тебя пытали бутылкой?
kottigr1 19 декабря 2018 | 16:50
danko_wudra: Как сообщает российское информагентство Лента.ру:
Сотрудники исправительной колонии № 1 в Ярославской области устроили жестокую пытку для одного из заключенных. Об этом сообщили журналистам «Новой газеты» юристы фонда «Общественный вердикт», в подтверждение они предоставили видеозапись произошедшего.
На видео более десяти человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. Тот стонет от боли и просит о пощаде.
Также опубликована выдержка из протокола последующего медосмотра осужденного: «Левая нога от колена и вниз до пятки желтовато-синего цвета, на самом колене — гематома красно-желтого цвета округлой формы радиусом около 10 см, на ступне снизу лопнула кожа, имеется незажившая ссадина красного цвета без верхнего слоя кожи, гноится правая нога, опухшая от колена до пятки, на ступне лопнул кожный покров.»
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 16:52
Американская нация давно стала нацией возродившегося фашизма! ! !
danko_wudra 19 декабря 2018 | 16:53
kottigr1: 5 тупых котингеров, 6 маразматичных дунко1, 7 пивных и 8 детских садиков.
compare 19 декабря 2018 | 16:50
danko_wudra: ты,недотыка,видимо сам желаешь парочку "шампани" в свой грязный пигидий!? скажи еще.что нет-сквозь "сеть" видно,как уже навазелинил одну из них,и поставил рядом со стулом...иди,пробуй-тебе,должно быть " в пору"))
danko_wudra 19 декабря 2018 | 16:55
compare: не кончи на экран дружок. Пригласи старуху данко1. В пору.
ura_123 19 декабря 2018 | 16:46
danko1: Ни то,ни другое! По примеру российских изоляторов•
круглосуточно крутили ”Голос Америки” ))))
• Русское радио,круглосуточные трансляции в российских тюрьмах
alo0000 19 декабря 2018 | 17:01
danko1: Да Маша, врать - не на приемах отплясывать.
alger 19 декабря 2018 | 17:05
danko1: а я то думал- на носу новый год, а шампанского то нет, все тюрьма скупила
irdo 19 декабря 2018 | 17:25
danko1:
Током пытали или бутылками из-под Шампанского?
Помолчали бы садисты о пытках, на которые ни Бутина, ни адвокаты её не жаловались.
Видно, заранее желают сказать, что всех, кого сдала Бутина, не виноваты.
=============
Наверное, лишили хамона и бутербродов с икрой.
seryj_wolk 19 декабря 2018 | 16:39
Раз мидаки проявляют заботу, значит Бутина еще не всё и не всех сдала. Американцы, делайте выводы!
oneoretwo 19 декабря 2018 | 16:39
...у этого, с позволения сказать, мида там что, свои камеры видеонаблюдения ?...
vedahu 19 декабря 2018 | 16:40
Вагиной работать на благо кремлевской мафии много храбрости ре надо..А вот отвечать перед реальным законом страшно..В Американский суд бесполезно звонить из администрации президента России..Там фимида наоборот не из трусливых..
vladimir1967 19 декабря 2018 | 16:41
Как легко путриотов в камере довести до признания вины. А заключенные по делу сети,Сенцов и другие своей вины не признают.
danko1 19 декабря 2018 | 16:44
vladimir1967: Так Сенцова и других током пытали и избивали, о чем они и на суде заявляли.
А Бутина бедная от одиночестве в камере страдала, что пыткой в МИДе считают.
danko_wudra 19 декабря 2018 | 16:46
danko1: старая безобразница не сотрешься? От.
ura_123 19 декабря 2018 | 16:43
Можно подумать что в российских тюрьмах заключённых по 12 часов в сутки выпускают на прогулки)))) МИД и параллельная реальность...
grigorcar 19 декабря 2018 | 16:46
сильно сомневаюсь, что Маша жаждет переехать в тюрьму отечественную. со всеми ее прелестями...
compare 19 декабря 2018 | 16:47
а вот так,уже как-то некрасиво...кто поверит "машутке"-даже "лавр",и тот не поверит...
aleks50 Алексей Клубников 19 декабря 2018 | 16:51
Бутиной гадкие пиндосы не давали по утрам икры, чем наносили своеобразные пытки.
vitaminoz 19 декабря 2018 | 16:54
Вот же брехливые позорники
sergey1971 19 декабря 2018 | 16:56
"Не выпускали из камеры 22 часа в сутки". Т.е. прогулка 2 часа в сутки это невыносимые условия? Интересно сколько длится прогулка в российских тюрьмах?
southbrooklyn 19 декабря 2018 | 16:57
Справедливости ради, замечу, что Бутина со своими адвокатами ,добровольно, 8 часов подряд в закрытом режиме отвечала на вопросы комитета по разведке конгресса ещё за два месяца до ареста. И была арестована при попытке покинуть страну. И ещё, представляя как работает американская машина правосудия, я не верю, что в деле со свободным доступом адвокатов, с освещением в прессе, с вмешательством дипломатов, кто-либо рискнёт применять пытки. Американская Тюрьма-не рай, американские тюремщики- не ангелы, но не тот случай.
zhrv 19 декабря 2018 | 17:00
- "Вашингтон вынудил Марию Бутину признать обвинение, создав для нее невыносимые условия, заявили в российском МИДе"
Да? И вместе с такими "патриотами", власть хочет противостоять Западу?
Многие россияне живут и не в таких еще условиях, но не бегут сознаваться Западу во всех тяжких.
А тут и туалет не в -40 на улице, и сухая одиночка, и кормят регулярно - так с чего капитулировать то?!
ramses333 19 декабря 2018 | 17:01
Все перечисленные меры воздействия на Бутину - это еще не всё. Умолчали о главном: её кормили на 5 тыс. руб. в месяц продуктами российского производства. Попробуй тут не сломаться! Звери, чистые звери эти пиндосы.
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 17:03
Не вразумлю почему наши не занимаются выбиванием показаний подобным образом! Давно пора перейти на американские "гуманные пытки", чтобы такие как сенцов и ему подобные всему миру признавались в своих преступлениях.
sparky 19 декабря 2018 | 17:32
pedya_porosenok: И это правильно. Чтобы прогулок всего два часа в день. Чтобы в общей камере по мобильнику можно было звонить только родным и адвокатам, а не всяким там СМИ. Чтобы вода была такая горячая, чтоб обжигались, а еда такая, чтоб обжирались. Вот так нужно зверствовать.
А то в российских тюрьмах и СИЗО развели гуманизьму, никто признавать не хочет в том, что не совершал. Правильно, Педя?
unprejudiced 19 декабря 2018 | 17:07
Это называется просто - пытки. Куда смотрит ЕСПЧ и местный американский аналог? Надо срочно подавать в тот суд с требованием немедленно отпустить Марию с выплатой ей компенсации в несколько сот триллионов долларов!
malanoff 19 декабря 2018 | 17:14
Что может связывать Захарову с Бутиной ? Лядская жизнь одинаковая.
konogen 19 декабря 2018 | 17:14
Лошадь и её Табаки...
cromwel 19 декабря 2018 | 17:16
может быть Бутину пытали заставляя слушать речи Путина или Медведева на съезде Единой России?
irdo 19 декабря 2018 | 17:30
cromwel:
может быть Бутину пытали заставляя слушать речи Путина или Медведева на съезде Единой России?
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Ну Вы точно, сатюга..:))
У населения фантазии хватило только на бутылки из-под шампанского и видио с пытками из колонии,
когда десяток вертухаев избивают привязанного человека.
piter_ug 19 декабря 2018 | 17:19
//создав для нее невыносимые условия//
Разве это могло покорить настоящую пуцреотку!?
Да за возможность остаться в Америке она наизнанку бы вывернулась, а не только подельников сдала!
ugiazov 19 декабря 2018 | 17:35
Лучше бы в Ярославской тюрьме пытали. Ей было бы намного легче.