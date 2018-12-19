- "Вашингтон вынудил Марию Бутину признать обвинение, создав для нее невыносимые условия, заявили в российском МИДе"

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, арестованную в США россиянку держали в тюремном блоке для особо опасных преступников, не выпускали из камеры по 22 часа в сутки и не оказывали необходимую медицинскую помощь. Ранее глава МИДа Сергей Лавров сказал, что к Бутиной применяли «своеобразные пытки».

Россиянку арестовали в США летом. Ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом без регистрации. На прошлой неделе стало известно, что Бутина пошла на сделку со следствием.