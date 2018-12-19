В Литве несколько человек задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России
Об этом сообщает агентство «Делфи» со ссылкой на прокуратуру страны. Точное количество задержанных не приводится, однако известно, что все они были связаны с разными непарламентскими партиями.
Среди подозреваемых гражданин России Валерий Иванов, задержанный накануне. У него при обыске нашли оружие.
Комментарии9
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oneoretwo 19 декабря 2018 | 16:37
...вот и есть на кого обменять украинских моряков...
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
olegleon 19 декабря 2018 | 16:40
где они в маленькой Литве столько шпионов то нашли? и что можно в Литве секретного найти???
stebinmaku 19 декабря 2018 | 16:48
olegleon: "и что можно в Литве секретного найти??? "
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Места сосредоточения бидонов с молоком на межхуторских магистралях..
ura_123 19 декабря 2018 | 16:48
olegleon: и не говори алежек! Что мог найти в Украине рассейский патриот и гражданин Украины Вышинского???
danko_wudra 19 декабря 2018 | 16:51
ura_123: дыбильных хохлотроллей? Ты из них?
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 17:09
ura_123: Тебе хохлопидару лучше знать, что ищут русские шпиёны в карликовой литве и в пидарстране Каклосраины! Так что опубликуй по порядку преступные деяния русских шпиёнов!
alex949 19 декабря 2018 | 17:15
Страны Прибалтики должны указать рашке ее место в соврименном мире !
unprejudiced 19 декабря 2018 | 17:15
ЕСПЧ уже потребовал отпустить задержанных, как и ЕС с США?