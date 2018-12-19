В Литве несколько человек задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России

Об этом сообщает агентство «Делфи» со ссылкой на прокуратуру страны. Точное количество задержанных не приводится, однако известно, что все они были связаны с разными непарламентскими партиями.

Среди подозреваемых гражданин России Валерий Иванов, задержанный накануне. У него при обыске нашли оружие.