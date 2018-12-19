Рубль сегодня снижается по отношению к доллару и евро на фоне упавшего во вторник вечером рынка нефти. На это обращает внимание агентство Прайм. В ходе торгов доллар повысился на 16 копеек, евро на 46.

Европейская валюта поднялась выше 77-ми рублей впервые с середины ноября.