Рубль сегодня снижается по отношению к доллару и евро на фоне упавшего во вторник вечером рынка нефти
Рубль сегодня снижается по отношению к доллару и евро на фоне упавшего во вторник вечером рынка нефти. На это обращает внимание агентство Прайм. В ходе торгов доллар повысился на 16 копеек, евро на 46.
Европейская валюта поднялась выше 77-ми рублей впервые с середины ноября.
Комментарии8
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fredoxxx 19 декабря 2018 | 16:36
ждем по 25 дол.
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
grigol331 19 декабря 2018 | 16:53
vitaly_ff22:
Виталя, корректируй суммы - рубль упал.
stichirichi 19 декабря 2018 | 16:49
жаль, что на табло теперь не увидим;)
dchd49 19 декабря 2018 | 16:58
stichirichi: Так потому и запретили,чтобы больше не видеть.
ura_123 19 декабря 2018 | 16:51
А чё там у хохлов или у пендосов?
bosen48 19 декабря 2018 | 16:55
ura_123: Обменник, чемодан, вокзал? Как только повысится курс, сразу детская радость у русофобов, как только снижается, тишина и сопение в трубочку.
polikarpich 19 декабря 2018 | 17:02
bosen48: Такова се ля ви! :-)
Но почему-то ВИ такая, что рупь перманентно, стабильно именно падает. Небольшие скачки назад роли не играют. Шаг вперёд - два шага назад.
Каким "русофобам" сказать спасибо за это?