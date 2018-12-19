Работники московского хлебокомбината «Черкизово» опровергли сообщения о начале выплаты зарплат. Сотрудники предприятия, которые проводят голодовку, сказали нашему корреспонденту, что денег не получали. О начале выплат агентству ТАСС сегодня сообщила представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова. По ее данным, накануне погасили долг на 600 тысяч рублей.

Сотрудники объявили голодовку в конце прошлой недели. На сегодняшний день к акции присоединились около 100 человек. Люди с августа не получают зарплату. Накануне они написали обращение к президенту России с просьбой о помощи.