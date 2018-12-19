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Эксклюзив Эха 16:30, 19 декабря 2018

Работники московского хлебокомбината «Черкизово» опровергли сообщения о начале выплаты зарплат

Работники московского хлебокомбината «Черкизово» опровергли сообщения о начале выплаты зарплат. Сотрудники предприятия, которые проводят голодовку, сказали нашему корреспонденту, что денег не получали. О начале выплат агентству ТАСС сегодня сообщила представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова. По ее данным, накануне погасили долг на 600 тысяч рублей.

Сотрудники объявили голодовку в конце прошлой недели. На сегодняшний день к акции присоединились около 100 человек. Люди с августа не получают зарплату. Накануне они написали обращение к президенту России с просьбой о помощи.

Комментарии

8

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vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 16:35

Не, ты только посмотри, какие наглые русофобы!
Сегодня они не верят, что им начали выплачивать зарплату, а завтра откажутся верить в крымнаш, биндеровцев и осаждённую крепость!
Куда только смотрит ФСБ?!

vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:43


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









kottigr1 19 декабря 2018 | 16:44

vasya_von_smetankin: Не верьте глазам своим бесстыжим и пустому холодильнику.. Верьте российскому TVзомбоящику ! Соловьиным песням и кисельным берегам..

alo0000 19 декабря 2018 | 17:03

vasya_von_smetankin: А елочку им во дворе поставили? На вертолете покатали?

askol2016 19 декабря 2018 | 16:36

Пока люди голодали, начальники их деньги распилили и присвоили

aleksart52 19 декабря 2018 | 16:42

Прокуратура,как она есть....сплошной обман.

kraft 19 декабря 2018 | 16:43

А что за история с Бунтманом то?
Интернеты гудят.

timwlad93 19 декабря 2018 | 17:03

Работники московского хлебокомбината «Черкизово» опровергли сообщения о начале выплаты зарплат
Работники московского хлебокомбината «Черкизово» опровергли сообщения о начале выплаты зарплат. Сотрудники предприятия, которые проводят голодовку, сказали нашему корреспонденту, что денег не получали. О начале выплат агентству ТАСС сегодня сообщила представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова. По ее данным, накануне погасили долг на 600 тысяч рублей.

Сотрудники объявили голодовку в конце прошлой недели. На сегодняшний день к акции присоединились около 100 человек. Люди с августа не получают зарплату. Накануне они написали обращение к президенту России с просьбой о помощи.
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Ну это в копилку к всеобщий конференции президента страны и это решат быстро.

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