Тарифы на отопление и подачу воды в Москве с нового года повысятся на 1,7 процента. Столичный Департамент экономической политики утвердил соответствующие приказы. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В следующем году из-за предстоящего повышения НДС тарифы на услуги ЖКХ будут повышаться дважды: не только летом, но и зимой.