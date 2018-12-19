Тарифы на отопление и подачу воды в Москве с нового года повысятся на 1,7 процента
Тарифы на отопление и подачу воды в Москве с нового года повысятся на 1,7 процента. Столичный Департамент экономической политики утвердил соответствующие приказы. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В следующем году из-за предстоящего повышения НДС тарифы на услуги ЖКХ будут повышаться дважды: не только летом, но и зимой.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gordy 19 декабря 2018 | 16:09
Совсем стыд потеряли?
danko1 19 декабря 2018 | 16:11
gordy: Врут по обыкновению. В платежках цифры намного выше будут.
olegleon 19 декабря 2018 | 16:24
danko1: т.е. повышение тарифа на 25% в соседней стране для Вас это "проевропейский путь", а на 1,7% это "стыд потеряли"?
danko1 19 декабря 2018 | 16:47
olegleon: Портянка читать не умеет? Или по привычке всё перевирает?
olegleon 19 декабря 2018 | 16:49
danko1: дубинушка, вот в январе и напишешь на сколько подняли тебе тариф и сколько рублей ты платишь.
хотя ты можешь и соврать, что на 100 рублей больше, но кто же тебе поверит?
danko1 19 декабря 2018 | 16:53
olegleon: Портянка верит зомбоящику и подставным актерам, вместо реальных людей.
А ко мне сегодня приставили, когда обычно самых дебилов направляют, это в качестве понижения в должности до младшей портянки?
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:52
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
timber_head 19 декабря 2018 | 17:20
olegleon: Милай, я не знаю, что там "в соседней стране", но точно знаю, что и электроэнергия, и ЖКХ, которые я плачу в России, за последние пять лет выросли минимум вдвое. Чё, может поделим эти 100% надбавки на пять лет и попробуем вывести "1,7% за полгода"? Даже с учетом сложного процента, о котором такие как ты вообще слыхом не слыхивали?
olegleon 19 декабря 2018 | 17:36
timber_head: трепло ты. в 2013 году за КВт/ч платили 4,02.
(с 1 января по 30 июня 2013 года) сейчас "с 1 января по 30 июня 2018 года - 5,38 руб. за кВт.ч"
а ты продолжай звиздеть про два раза, считая всех дураками. только дураком ты себя выставляешь. да ещё и треплом
ugiazov 19 декабря 2018 | 17:41
danko1: Если мне повысят всего на 1,7% я буду плясать от радости. Но чувствую плясать не придётся.
irdo 19 декабря 2018 | 16:13
gordy:
Совсем стыд потеряли?
============
Ожидаемо.
"Денег нет, но вы держитесь.."
За воздух.
Он пока бесплатный.
vezdehod1 19 декабря 2018 | 16:16
gordy:
Совсем стыд потеряли?
=========================================================
Терять его нечего - он уже Восемнадцать лет, как потерян.
evkryl 19 декабря 2018 | 16:25
gordy: Совсем стыд потеряли?
Скажите, "Волшебник город Россия, Москва", вы бот?
Вы хоть знаете сколько для вас составит эти 1,7%? Спорим нет?
У меня семья из четырех человек за воду (и г/в и х/в) платит 1200-1400 руб в месяц. Подорожание составит около 20 руб. в месяц. Это 4 (четыре) штуки сигареты, например. Ну пусть за отопление набежит еще 4 штуки.
gordy 19 декабря 2018 | 17:06
evkryl: "Скажите, "Волшебник город Россия, Москва", вы бот? "
https://www.youtube.com/watch?v=-CfVSRtfpQo
perestarok 19 декабря 2018 | 16:42
"Тарифы на отопление и подачу воды в Москве с нового года повысятся на 1,7 процента"
Нефть дешевеет, газ дешевеет. наверное зима в Москве лютая, под 40 градусов мороза? Вот и тарифы растут.