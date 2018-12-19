Платежная система Visa запустила сервис по переводу денег с карты на карту по номеру телефона

Услуга доступна клиентам четырех банков.

Переводить деньги по номеру телефона теперь смогут держатели карт банков ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит». Условия отличаются в зависимости от конкретного кредитного учреждения, передает «Интерфакс». К примеру, для тех, у кого есть «Мультикарта» ВТБ и кто тратит от пяти тысяч рублей в месяц, переводы будут бесплатны. «Хоум кредит» за перечисление денег на карты сторонних банков будет взимать комиссию в размере одного процента от суммы. Как пишут «Ведомости», к новому сервису можно будет привязать не только карты Visa, но и других платежных систем.

Сейчас в России уже работают две системы переводов денег по номеру телефона. Они были запущены Сбербанком и Mastercard. С начала следующего года аналогичный сервис под названием «система быстрых платежей» обещает представить и Центробанк.

Как сообщили представители Visa, Россия занимает первое место в мире по количеству и сумме денежных переводов с карты на карту. За первые девять месяцев этого года россияне перевели больше 19 триллионов рублей.