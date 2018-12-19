Платежная система Visa запустила сервис по переводу денег с карты на карту по номеру телефона
Услуга доступна клиентам четырех банков.
Переводить деньги по номеру телефона теперь смогут держатели карт банков ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит». Условия отличаются в зависимости от конкретного кредитного учреждения, передает «Интерфакс». К примеру, для тех, у кого есть «Мультикарта» ВТБ и кто тратит от пяти тысяч рублей в месяц, переводы будут бесплатны. «Хоум кредит» за перечисление денег на карты сторонних банков будет взимать комиссию в размере одного процента от суммы. Как пишут «Ведомости», к новому сервису можно будет привязать не только карты Visa, но и других платежных систем.
Сейчас в России уже работают две системы переводов денег по номеру телефона. Они были запущены Сбербанком и Mastercard. С начала следующего года аналогичный сервис под названием «система быстрых платежей» обещает представить и Центробанк.
Как сообщили представители Visa, Россия занимает первое место в мире по количеству и сумме денежных переводов с карты на карту. За первые девять месяцев этого года россияне перевели больше 19 триллионов рублей.
Комментарии7
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vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
jetsam 19 декабря 2018 | 16:19
надо же...
а сбер, на днях, оменил такую фичу "по просьбе трудящихся"....
вон оно как.... трудящиеся, оказалось, хотят и хотят...
значит у сбера другие причины были.
трехбуквенные органы просили...
evkryl 19 декабря 2018 | 16:28
jetsam: надо же...
а сбер, на днях, оменил такую фичу "по просьбе трудящихся"....
Вы или глуп, или сознательно врете?
Речь шла о переводах на кредитки
dunai10 19 декабря 2018 | 16:49
evkryl: Вы или глуп, или сознательно врете?
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Есть ещё третий вариант - сознательный глупый врун.
unprejudiced 19 декабря 2018 | 17:18
dunai10: evkryl: еще проще, это майданутый кастрюлеголовый порохобот. У них в помойке укропостан вообще такого нет, вот он от незнания и пишет что где-то в заголовке прочел
jetsam 19 декабря 2018 | 16:55
evkryl: вы такой умный?
так в новости перевод с лаптя во щи или с кредитки на кредитку по номеру телефона?
можете не отвечать. идиоты не интересны
evkryl 19 декабря 2018 | 16:34
Сейчас в России уже работают две системы переводов денег по номеру телефона. Они были запущены Сбербанком и Mastercard
Дорогая редакция, не знаю про Мастеркард, но как минимум перевод денег по номеру телефона доступен и в Альфе и в ВТБ. Просто Сбер самый массовый.
Я, например, карту Сбера завел исключительно для таких случаев
Надо будет посмотреть как быстро будет переводиться и сколько будет стоить.
Ибо, у того же Сбера перевод из Москвы, клиенту Сбера например в Питере уже платный. Что бл.дство!