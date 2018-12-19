Российский рубль днем усилил падение по отношению к основным валютам
Сейчас на бирже курс евро поднялся выше отметки 77 рублей, а доллар стоит 67 с половиной. Агентство Интерфакс отмечает, что это происходит на фоне ожиданий завтрашнего решения американского Федрезерва. Участники рынка считают, что ключевая ставка в США вновь будет повышена.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kp6ic 19 декабря 2018 | 16:08
да, валится прилично, скрепоносно.
vezdehod1 19 декабря 2018 | 16:12
"Деревянному" есть куда падать, так как Дно он ещё не пробил.
ignachio 19 декабря 2018 | 16:27
А еще сообщили, как с 1 января будут повышать пенсию (как обещали в связи с повышением пенс. возраста). У кого пенсия и так 30 тыс, тот получит 2,5 тыс.руб, у кого 10 тыс - по 700 руб. Вот как надо бороться с бедностью - помогать тем, кто и так не беден и плевать на тех, кто за чертой.
ignachio 19 декабря 2018 | 16:30
Завтра тупой поведает другим тупым, как надо заботиться о народе.
vitaly_ef22 19 декабря 2018 | 17:23
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
irdo 19 декабря 2018 | 16:28
Российский рубль днем усилил падение по отношению к основным валютам
============
Поэтому и таблички запретили.
sergey_volkov 19 декабря 2018 | 16:34
irdo: зря запретили, надо было указывать цену за 10 центов. Народ бы снова воспрял.
irdo 19 декабря 2018 | 17:36
vezdehod1:
"Деревянному" есть куда падать, так как Дно он ещё не пробил.
===========
Из другого блога понравилось
"Ничо, он же деревянный, всплывет.) " (с)
alo0000 19 декабря 2018 | 16:15
kp6ic: Завтра кашпировский опустит.
perestarok 19 декабря 2018 | 16:25
kp6ic: "да, валится прилично, скрепоносно."
Он никуда не валится, а просто государственная спекуляция идёт. Неужели Вы не поняли, что рубль то к нефти привяжут, то к чьей-то жопе.
danko1 19 декабря 2018 | 16:09
Бедный рубль: совсем от состояния внутренней экономики при этой власти не зависит.
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pyco__mypucmo 19 декабря 2018 | 16:14
vitaly_ff22: лёха!!! За рубль в рыло скоро начнут давать!
pro_hanov 19 декабря 2018 | 16:13
Не слушает нефть-кормилица и доллар вражеский указов нашего мудрого Нацлидера. Правильно решил он вывески с обменников снять. Нечего холопов баламутить ценой доллара, а то ворчать будут завтра, внимая речи Вождя Нации.
paleozoic 19 декабря 2018 | 16:17
pro_hanov: Усиливаются позиции торговли
ed10075 19 декабря 2018 | 16:21
Грустные итоги года. И нет поводов для оптимизма. Уже много лет.
putin_itogy 19 декабря 2018 | 16:27
Сиятельный Солнцеликий в Бриони и в Аурусе,
заменяет холопам и хлеб кашу.
Лишь бы царь был - остальное мы всё перетерпим, подтянем кушаки,
в окружение злобных внешних врагов, наших скрепоносных Шубохранилищ.
oneoretwo 19 декабря 2018 | 16:30
...а плешивая иканомика была готова - с улиц убрали табло курсов валют: так что, всё у их хорошо...