Российский рубль днем усилил падение по отношению к основным валютам

Сейчас на бирже курс евро поднялся выше отметки 77 рублей, а доллар стоит 67 с половиной. Агентство Интерфакс отмечает, что это происходит на фоне ожиданий завтрашнего решения американского Федрезерва. Участники рынка считают, что ключевая ставка в США вновь будет повышена.