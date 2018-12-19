Файнэншнл Таймс: Американский финансист и филантроп Джордж Сорос признан «человеком года»
Американский финансист и филантроп Джордж Сорос признан «человеком года» по версии британской газеты Файнэншнл Таймс.
Таким образом отмечена его активная позиция. Как пишет издание, «Сорос является знаменосцем открытого общества и либеральной демократии». Более трех десятилетий Сорос использует свою общественную деятельность для борьбы с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью, — отмечает Файнэншнл таймс.
Комментарии6
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vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:08
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
chapter_2 19 декабря 2018 | 16:25
Джордж Сорос в трудные 90-е годы прошлого века материально поддержал тысячи российских учёных и преподавателей. Соровские стипендиаты благодарны ему !
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 16:26
ЭТОТ ЧМО ??? !!!
Демократические ценности извращены.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 19 декабря 2018 | 16:14
Цинизм власти денег олигархии запределен.
kir_pich_101 19 декабря 2018 | 16:18
Во как.
А зомбоящик нам твердит, что он гад и бяка.
А он человек с большой буквы.
olegleon 19 декабря 2018 | 16:22
kir_pich_101: ну для некоторых и тот, кто убивал детей и женщин во Вьетнаме был "человек с большой буквы".
а Сорос давно делает то, что сейчас спецпрокурор Мюллер расследует в США, т.е. вмешивался в выборы и внутренние дела других государств. как обычно "двойные стандарты"