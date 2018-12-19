Файнэншнл Таймс: Американский финансист и филантроп Джордж Сорос признан «человеком года»

Американский финансист и филантроп Джордж Сорос признан «человеком года» по версии британской газеты Файнэншнл Таймс.

Таким образом отмечена его активная позиция. Как пишет издание, «Сорос является знаменосцем открытого общества и либеральной демократии». Более трех десятилетий Сорос использует свою общественную деятельность для борьбы с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью, — отмечает Файнэншнл таймс.