Латвия готовит публикацию секретных документов КГБ
Завтра в интернете будут обнародованы, в частности, карточки учета оперативных работников органов советской госбезопасности. Также для всех желающих станут доступными телефонная книга сотрудников КГБ, учетные списки ЦК Компартии Латвии и другие материалы.
Власти балтийской республики считают необходимой публикацию документов советской эпохи.
Комментарии11
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ukrotomos 19 декабря 2018 | 16:05
«Автралийские казаки публиковали информацию, личные данные, информацию о членах нацистских маргинальных группировок австралийских, которые, ведомые нацистскими убеждениями, связями с нацистскими карательными батальонами Украины, отправились воевать сюда к нам. Воевали в составе экстремистских организаций, таких как грузинский батальон «Правого сектора».
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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book_publisher 19 декабря 2018 | 16:15
"Власти балтийской республики считают необходимой публикацию документов советской эпохи."
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- Лучше бы опубликовали личные карточки прибалтийских карателей, которые служили у гитлеровцев в войсках СС.
kraft 19 декабря 2018 | 16:20
book_publisher: А вдруг там всплывёт таакое...
Ну как про героя Советского союза Добробабина.
vezdehod1 19 декабря 2018 | 16:10
А в России их наоборот - прячут куда подальше.
kir_pich_101 19 декабря 2018 | 16:13
vezdehod1: Так их дети и внуки у властной кормушки сидят, страну грабят, поэтому у нас это невозможно.
plank1957 19 декабря 2018 | 16:08
Давно пора.
vedma2017 19 декабря 2018 | 16:14
Молодцы. Давно пора вывести всех преступников на чистую воду.
olegleon 19 декабря 2018 | 16:18
vedma2017: но выводят то не всех, а только тех, кто с советской властью сотрудничал. а тех, кто на нацистов работал прячут
gs1112 19 декабря 2018 | 16:30
olegleon: Ты хорошо подумал? Т.е. с 1945 по 1991 г. советский КГБ покрывал пособников нацистов?
olegleon 19 декабря 2018 | 16:52
gs1112: а ты думаешь, что в Литве и тогда, да и сейчас некому скрывать преступления нацистов и их помощников? дети и внуки тех нациков хотят чтобы стала известна правда о "героизме" их отцов и детей?