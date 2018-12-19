Латвия готовит публикацию секретных документов КГБ

Завтра в интернете будут обнародованы, в частности, карточки учета оперативных работников органов советской госбезопасности. Также для всех желающих станут доступными телефонная книга сотрудников КГБ, учетные списки ЦК Компартии Латвии и другие материалы.

Власти балтийской республики считают необходимой публикацию документов советской эпохи.