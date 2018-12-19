Группа граждан арестована в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России

Среди них бывший депутат Альгирдас Палецкис. Также в Литве задержан российский гражданин Валерий Иванов — у него найдено огнестрельное оружие и он, возможно, тоже связан со шпионским скандалом. Точно это пока неизвестно.

Несколько минут назад на эти события отреагировали в посольстве нашей страны. Дипломаты назвали действия литовских властей «очередной антироссийской акцией». Об этом сообщает агентство ТАСС.