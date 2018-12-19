Группа граждан арестована в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России
Среди них бывший депутат Альгирдас Палецкис. Также в Литве задержан российский гражданин Валерий Иванов — у него найдено огнестрельное оружие и он, возможно, тоже связан со шпионским скандалом. Точно это пока неизвестно.
Несколько минут назад на эти события отреагировали в посольстве нашей страны. Дипломаты назвали действия литовских властей «очередной антироссийской акцией». Об этом сообщает агентство ТАСС.
Комментарии5
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vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:09
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mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 16:10
Иванов?
Это брат Петрова, что ли?
kir_pich_101 19 декабря 2018 | 16:10
Ну если " антироссийской ", то значит, точно шпионы.
Продолжаем гадить...
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 16:13
Русские шпиёны идут, спасайся кто может! Русские шпиёны скоро влезут в каждый литкин домик и в каждую литкину душонку! Русские шпиёны идуттттттт, спасайся кто можетттттт))))))))))))))))))
olegleon 19 декабря 2018 | 16:16
в Литве, которая по населению в 4 раза меньше Москвы, аж "группу граждан" арестовали по подозрению в шпионаже. видимо, они шпионили за литовским военно-морским плотом.