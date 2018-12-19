Устроившим голодовку работникам хлебозавода «Черкизово» в Москве начали выплачивать зарплату, сообщают в прокуратуре
Сотрудники предприятия несколько дней назад начали протест из-за того, что руководство задолжало им деньги за несколько месяцев.
600 тысяч рублей уже выплатил работникам столичного хлебокомбината торговый дом «Настюша», в которых входит предприятие. Остальные деньги, а это почти 9,5 миллионов рублей, они тоже получат – прокуратура уже подала соответствующий иск в суд, сообщили в ведомстве. За ситуацией также следят в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что там ознакомились с видеообращение к Владимиру Путину, которое сотрудники записали ранее. Они пожаловались на то, что уже 5 месяцев не получают зарплату, а власти и исполнительные органы обещают решить, но на не менее чем за 8 месяцев. Работники хлебозавода подчеркнули, что не смогут выдержать этот срок, и попросили президента вмешаться. В Кремле заверили, что Путину об этой просьбе будет доложено. Напомню, что в конце прошлой недели 50 сотрудников предприятия объявили голодовку, пытаясь привлечь внимание к своей ситуации, сейчас их уже около 80 человек.
По факту невыплаты зарплат заведено уголовное дело в отношении руководства торгового дома «Настюша» и хлебозавода. Гендиректор предприятия скрылся от следствия, его объявили в розыск.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 16:08
Поражает забота нацдилера о простых, рядовых трудящихся.
Говорят, он каждую ночь не смыкает глаз, думая о рабочих.
irdo 19 декабря 2018 | 16:11
mikhail_spb_:
Поражает забота нацдилера о простых, рядовых трудящихся.
Говорят, он каждую ночь не смыкает глаз, думая о рабочих.
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Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?(с)
olegleon 19 декабря 2018 | 16:12
mikhail_spb_: конечно думает. он думает "полностью ли работающие налоги заплатили?". а то иначе будут задержки с выплатами пенсий самому стойкому путинскому электорату.
ostapba 19 декабря 2018 | 16:15
olegleon: а вон в Одессе подрались Деды Морозы!!!
Прям на Дерибасовской???? Нацисты..
А ты какой то фигнёй увлекся..
Прям как Скарабеев муж ты стал..
Даже.
laz89 19 декабря 2018 | 16:25
Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют.
- Видишь растущий доллар?
- Нет.
- А он есть!
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 16:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 16:09
Царь доложили, царь распорядился.
Слава царю!
dr_botov 19 декабря 2018 | 16:14
Реет над нами победное знамя.
И словно клятва доносится клич:
«Мы счастливы жить в одно время с вами
Наш дорогой [del]Леонид Ильич[/del] Владимир Владимирович!»
plank1957 19 декабря 2018 | 16:19
Выплачивать чем? Дубинками?
sergey_volkov 19 декабря 2018 | 16:29
Вместе с деньгами получают повестку за несанкционированный митинг. Так что от зарплаты ничего не останется.
sergs_sergs 19 декабря 2018 | 16:53
А то что КРЫМНАШ этим рабочим уже не важно штоле???!!!