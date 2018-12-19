Устроившим голодовку работникам хлебозавода «Черкизово» в Москве начали выплачивать зарплату, сообщают в прокуратуре

Сотрудники предприятия несколько дней назад начали протест из-за того, что руководство задолжало им деньги за несколько месяцев.

600 тысяч рублей уже выплатил работникам столичного хлебокомбината торговый дом «Настюша», в которых входит предприятие. Остальные деньги, а это почти 9,5 миллионов рублей, они тоже получат – прокуратура уже подала соответствующий иск в суд, сообщили в ведомстве. За ситуацией также следят в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что там ознакомились с видеообращение к Владимиру Путину, которое сотрудники записали ранее. Они пожаловались на то, что уже 5 месяцев не получают зарплату, а власти и исполнительные органы обещают решить, но на не менее чем за 8 месяцев. Работники хлебозавода подчеркнули, что не смогут выдержать этот срок, и попросили президента вмешаться. В Кремле заверили, что Путину об этой просьбе будет доложено. Напомню, что в конце прошлой недели 50 сотрудников предприятия объявили голодовку, пытаясь привлечь внимание к своей ситуации, сейчас их уже около 80 человек.

По факту невыплаты зарплат заведено уголовное дело в отношении руководства торгового дома «Настюша» и хлебозавода. Гендиректор предприятия скрылся от следствия, его объявили в розыск.