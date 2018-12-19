Уровень дорожных заторов на улицах Москвы в середине дня достиг 8 баллов. Это данные интернет-ресурса Яндекс-Пробки. Сегодня в течение нескольких часов в столице шел снег. На многих дорогах скользко.

Кроме того, как отмечает агентство ТАСС, в декабре, в канун праздников, часто возникают заторы в центре города и у торговых комплексов.