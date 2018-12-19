Уровень дорожных заторов на улицах Москвы в середине дня достиг 8 баллов
Уровень дорожных заторов на улицах Москвы в середине дня достиг 8 баллов. Это данные интернет-ресурса Яндекс-Пробки. Сегодня в течение нескольких часов в столице шел снег. На многих дорогах скользко.
Кроме того, как отмечает агентство ТАСС, в декабре, в канун праздников, часто возникают заторы в центре города и у торговых комплексов.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pyco__mypucmo 19 декабря 2018 | 15:44
неплохо смотрелся бы воздушный ядерный взрыв над Масквой. Мегатонн этак 10-15.
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 15:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
oneoretwo 19 декабря 2018 | 15:52
Уровень дорожных заторов на улицах Москвы в середине дня достиг 8 баллов
-----------------------------------------
...одновременно уровень наполнения воровских кошельков мерии аленивода достиг 9 баллов по шкале панамы в офшорах...
alena01 19 декабря 2018 | 15:53
Ну, что делать...
Откуда мэрия могла знать, что в декабре пойдет снег???
Форс-мажор...
seryj_wolk 19 декабря 2018 | 15:53
19 декабря в Моськве совершенно неожиданно пошел снег! Сравнимо с катастрофой.