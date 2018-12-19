Госдума приняла в окончательном виде пакет законов о частичной декриминализации 282-й статьи УК
Речь идет в основном о нарушениях, связанных с публикациями в интернете. Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если проступок был совершен более одного раза в течение года.
Депутаты говорят, что их цель сделать так, чтобы россиян меньше наказывали за лайки и репосты.
Комментарии3
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trans 19 декабря 2018 | 15:38
"Наш барин добрый, порет не до костей".
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 15:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
oneoretwo 19 декабря 2018 | 15:39
Депутаты говорят, что их цель сделать так, чтобы россиян меньше наказывали за лайки и репосты.
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...а кому есть дело до того, что вы - холуи - там вякаете ? вы все в свое время ответите просто за принятие 282 статьи, которая противоречит всем, подписанным рф, международным документам... а то, что плешивый самозванец там отменил, так это методичка: отними у быдла червонец, а затем верни 10 коп - вот радости то будет...