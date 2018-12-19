Госдума приняла в окончательном виде пакет законов о частичной декриминализации 282-й статьи УК

Речь идет в основном о нарушениях, связанных с публикациями в интернете. Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если проступок был совершен более одного раза в течение года.

Депутаты говорят, что их цель сделать так, чтобы россиян меньше наказывали за лайки и репосты.