Водитель автобуса Виктор Тихонов приговорен в Москве к четырем годам лишения свободы. Он признан виновным в нарушении дорожных правил, в результате чего год назад его машина въехала в подземный переход и погибли четыре человека. Осужденный с таким приговором не согласен, — сказал его адвокат Равиль Саберов.

Нашумевшее ДТП произошло в декабре прошлого года на Кутузовском проспекте, у метро «Славянский бульвар». Вначале были предположения, что наезд на людей мог быть преднамеренным и не исключалась даже версия теракта. Именно после того случая в Москве у подземных переходов начали появляться бетонные ограждения.