Водитель автобуса Виктор Тихонов приговорен в Москве к четырем годам лишения свободы
Водитель автобуса Виктор Тихонов приговорен в Москве к четырем годам лишения свободы. Он признан виновным в нарушении дорожных правил, в результате чего год назад его машина въехала в подземный переход и погибли четыре человека. Осужденный с таким приговором не согласен, — сказал его адвокат Равиль Саберов.
Нашумевшее ДТП произошло в декабре прошлого года на Кутузовском проспекте, у метро «Славянский бульвар». Вначале были предположения, что наезд на людей мог быть преднамеренным и не исключалась даже версия теракта. Именно после того случая в Москве у подземных переходов начали появляться бетонные ограждения.
Комментарии3
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lenin3 19 декабря 2018 | 15:41
Очередной стрелочник,как те работяги из метро...
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 15:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sedoi63 19 декабря 2018 | 15:53
Это муж Екатерины Тихоновой?