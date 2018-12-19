Администрация президента следит за ситуацией с голодающими работниками хлебозавода «Черкизово»
Администрация президента следит за ситуацией с голодающими работниками хлебозавода «Черкизово», Владимиру Путину сообщат о ней. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сотрудники завода 15 декабря объявили голодовку из-за того, что им на протяжении 4 месяцев не выплачивали зарплату.
Комментарии15
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gvs 19 декабря 2018 | 15:33
Администрация Президента следит за весом голодающих ))))
johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 15:36
... хлеба нет? - Ешьте пирожные! ...
otets_zvezdonyi 19 декабря 2018 | 15:54
"Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!"
alo0000 19 декабря 2018 | 15:47
gvs: И все спрашивает, нравится ли им елочка?!
vitaly_ff22 19 декабря 2018 | 15:49
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
luger_max_otto 19 декабря 2018 | 15:33
Мда, как говорил Черномырдин, "Никогда такого не было и вот опять!"
vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 15:33
Интересно, что означает это самое "Администрация президента следит?"
Делают ставки, когда рабочие дадут дуба?
pantv6666 19 декабря 2018 | 15:35
А что рабочим не нравиться. Ведь стабильно не выплачивают. Уж за что голосовали.
oneoretwo 19 декабря 2018 | 15:42
Администрация президента следит за ситуацией с голодающими работниками хлебозавода «Черкизово», поглощая на обед что бог послал, а бог им сегодня послал........
allasc 19 декабря 2018 | 15:43
вове нравится следить.....о да.... о ия ия дас ис фантастиш
bratec_kot_voskrese 19 декабря 2018 | 15:44
Как же мы все надоели Владимиру Владимировичу и его друзьям со своими "хотелками" жить цивилизованно, по человечески.Он устал, отстаньте от него, не мешайте ему думать о судьбах мира!
nikolaitschi 19 декабря 2018 | 15:54
Наступила стадия пристального наблюдения. Академик Павлов какой-то, а не президент.
orein51 19 декабря 2018 | 15:55
это вроде столица... а собянин к деду морозу уехал... или к снегурочке?
byaka50 19 декабря 2018 | 15:56
За голодовкой Сенцова следила...
alena01 19 декабря 2018 | 15:56
Ага...
Следит...
Уже вот 18 лет следит...
Вот только поделать ничего не может...
Ведь они умеют только "отнимать" и "делить", а вот складывать и умножать у них не полкчается...