Администрация президента следит за ситуацией с голодающими работниками хлебозавода «Черкизово», Владимиру Путину сообщат о ней. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сотрудники завода 15 декабря объявили голодовку из-за того, что им на протяжении 4 месяцев не выплачивали зарплату.