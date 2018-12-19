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15:00, 19 декабря 2018

ИААФ оставляет за собой право отклонять заявки на получение нейтрального статуса от легкоатлетов РФ на новый сезон

Международная Ассоциация Легкоатлетических федераций оставляет за собой право отклонять заявки на получение нейтрального статуса от российских легкоатлетов на новый соревновательный сезон.

У большинства российских легкоатлетов, претендующих на получение нейтрального статуса, срок действия предыдущей заявки истекает 31 декабря. Однако с получением новой могут возникнуть сложности. Дело в том, что российская сторона до сих пор не выполнила одно из главных требований дорожной карты – предоставить доступ независимым экспертам к аналитическим данным всех допинг-проб, собранных московской антидопинговой лабораторией.

В IAAF особо отметили, что оставляют за собой право не одобрять российских заявок до тех пор, пока результаты не будут проанализированы. Более того, те пробы, которые вызовут подозрения сотрудников Всемирного антидопингового Агентства, должны будут пройти повторную проверку в лаборатории, аккредитованной ВАДА не позднее 30 июня будущего года.

На данный момент заявки на получение нейтрального статуса поступили от 12-ти спортсменов. Среди них – Чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Александр Меньков.

Комментарии

3

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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 15:17


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rom8883 19 декабря 2018 | 15:34

Спортсмены вроде как нейтральные. Но в случае занятия призового места - Ура! Наши победили. Гибридные такие спортсмены.

unprejudiced 19 декабря 2018 | 15:53

Сотрудник норвежской больницы за полгода до Олимпиады в Пхёнчхане получил поистине гигантскую партию запрещённых препаратов. И хранил её у себя в раздевалке. Как вам такое?

Информации пока немного, но её можно считать достоверной.

В материалах дела фигурируют двое: некий 43-летний сотрудник Университетской больницы Северной Норвегии в Тромсё, а также некий 31-летний человек из Фредрикштада.

Второй человек в августе 2017 года отправил в Тромсё большую партию препаратов, входящих в список запрещённых веществ. Список поистине впечатляет: тестостерон, оксиген, болденон, тренболон, мастерон, нандролон, дианабол – это убойные препараты.

Анаболические стероиды.

Самый настоящий допинг, без вариантов и попыток представить такое средством от насморка или губной помадой.

И это ещё не всё. В общей сложности более 195 тыс. миллиграмм запрещённых веществ! Более 2 тыс. таблеток и почти сотня флаконов!

И сотрудник Университетской больницы хранил все эти вещества в своей рабочей раздевалке. Кому они предназначались и кто их употребил, пока неизвестно. Следствие пытается в этом разобраться.

Университетская больница Тромсё работает по целому ряду направлений медицины. Она как обслуживает жителей района, в котором находится, так и проводит исследования новых препаратов (ух ты, неужели господдержка?). Кем именно был 43-летний сотрудник учреждения, пока не сообщается.

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