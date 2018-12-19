ИААФ оставляет за собой право отклонять заявки на получение нейтрального статуса от легкоатлетов РФ на новый сезон

Международная Ассоциация Легкоатлетических федераций оставляет за собой право отклонять заявки на получение нейтрального статуса от российских легкоатлетов на новый соревновательный сезон.

У большинства российских легкоатлетов, претендующих на получение нейтрального статуса, срок действия предыдущей заявки истекает 31 декабря. Однако с получением новой могут возникнуть сложности. Дело в том, что российская сторона до сих пор не выполнила одно из главных требований дорожной карты – предоставить доступ независимым экспертам к аналитическим данным всех допинг-проб, собранных московской антидопинговой лабораторией.

В IAAF особо отметили, что оставляют за собой право не одобрять российских заявок до тех пор, пока результаты не будут проанализированы. Более того, те пробы, которые вызовут подозрения сотрудников Всемирного антидопингового Агентства, должны будут пройти повторную проверку в лаборатории, аккредитованной ВАДА не позднее 30 июня будущего года.

На данный момент заявки на получение нейтрального статуса поступили от 12-ти спортсменов. Среди них – Чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Александр Меньков.