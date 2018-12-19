Виталий Мутко официально перестал быть главой РФС
Де-факто, вице-премьер отошел от дел несколько месяцев назад, ну а сегодня его отставку утвердил исполком Российского Футбольного союза. При этом причины ухода Виталия Мутко не называются.
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Де-факто, вице-премьер отошел от дел несколько месяцев назад, ну а сегодня его отставку утвердил исполком Российского Футбольного союза. При этом причины ухода Виталия Мутко не называются.
Комментарии3
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gordy 19 декабря 2018 | 15:16
Наконец стошнило?
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 15:17
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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scorpio_ 19 декабря 2018 | 15:26
Ааааааааааааааааааааааааааа!!!! А как же теперь английский изучать!? Лет ми спик фром май харт. Рест Ин Уан Пис, Мутко, я тебя никогда не забуду.