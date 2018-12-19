Израиль выразил протест России в связи с приглашением в Москву высокопоставленного представителя ХАМАС

Нота передана в российский МИД и посольство России в Тель-Авиве.

Однако, как утверждает израильский телеканал «Десятка», российская сторона отклонила все претензии, сославшись на то, что Израиль сам договаривается с лидерами ХАМАСа, хотя и косвенно.

Недовольство Тель-Авива вызвало приглашение лидеру палестинского движения Исмаилу Хание посетить Москву. Отмечается, оно было направлено в конце ноября, спустя две недели после того, как ХАМАС выпустил по Израилю более 400 ракет. Особенно вызывающе, по мнению израильской стороны, выглядит контраст между отношением Москвы к возможной встрече с премьер-министром Израиля. Как известно, Беньямин Нетаниягу намеревался прилететь в Москву после инцидента с ИЛ-20, но ему было отказано.

Глава МИДа Сергей Лавров объяснил, что Ханию позвали, чтобы избежать дальнейшей эскалации в секторе Газа. Кроме того, в российскую столицу также приглашен министр иностранных дел Палестинской автономии Риад Аль-Малики. Ожидается, что делегация посетит Москву ближе к концу декабря.

Напомним, ХАМАС признана террористической организацией во многих странах, в том числе Израиле, Канаде, США, Японии и государствах Евросоюза. В России движение не считают террористическим. Руководители этой группировки неоднократно посещали Москву.