Израиль выразил протест России в связи с приглашением в Москву высокопоставленного представителя ХАМАС
Нота передана в российский МИД и посольство России в Тель-Авиве.
Однако, как утверждает израильский телеканал «Десятка», российская сторона отклонила все претензии, сославшись на то, что Израиль сам договаривается с лидерами ХАМАСа, хотя и косвенно.
Недовольство Тель-Авива вызвало приглашение лидеру палестинского движения Исмаилу Хание посетить Москву. Отмечается, оно было направлено в конце ноября, спустя две недели после того, как ХАМАС выпустил по Израилю более 400 ракет. Особенно вызывающе, по мнению израильской стороны, выглядит контраст между отношением Москвы к возможной встрече с премьер-министром Израиля. Как известно, Беньямин Нетаниягу намеревался прилететь в Москву после инцидента с ИЛ-20, но ему было отказано.
Глава МИДа Сергей Лавров объяснил, что Ханию позвали, чтобы избежать дальнейшей эскалации в секторе Газа. Кроме того, в российскую столицу также приглашен министр иностранных дел Палестинской автономии Риад Аль-Малики. Ожидается, что делегация посетит Москву ближе к концу декабря.
Напомним, ХАМАС признана террористической организацией во многих странах, в том числе Израиле, Канаде, США, Японии и государствах Евросоюза. В России движение не считают террористическим. Руководители этой группировки неоднократно посещали Москву.
Комментарии16
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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 15:17
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idruker 19 декабря 2018 | 15:24
Хамас* - разрешенная в России террористическая организация
ross1955 19 декабря 2018 | 15:28
idruker: Может приведете список стран, где также Хамас разрешен?
idruker 19 декабря 2018 | 15:58
ross1955: перебьесси
arye_11 19 декабря 2018 | 15:31
idruker:
Да, это весьма верно.
Составителям новостей надо при упоминании различных террористических организаций добавлять пояснения. Для примера:
ИГИЛ - террористическая организация запрещенная в России.
ХАМАС - террористическая организация разрешенная в России.
ТАЛИБАН - террористическая организация с отношением к которой Россия пока не определилась
archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 15:48
arye_11:
" ...чтоб творить им совместное зло потом
собрались поделиться опытом..."
(с) В.С.Высоцкий
ross1955 19 декабря 2018 | 15:31
idruker: Хамас не признаётся террористической организацией, в частности, в России, Иране, Норвегии ,Швейцарии, Бразилии, Турции,КНР и Катаре, Организации исламского сотрудничества, а также в других странах мира.
staglla 19 декабря 2018 | 15:45
ross1955:
Тюю... Так то ж гои.
Кого волнует на эхе то о чем думают и что признают гои?
vedma2017 19 декабря 2018 | 15:26
Уже 20 лет, как цивилизованному миру пора признать путинскую "Россию" террористическим образованием.
staglla 19 декабря 2018 | 15:47
vedma2017:
Видимо что-то мешает, раз не признают до сих пор.
Как думаешь - что?
jetsam 19 декабря 2018 | 15:29
обнаглел израиль.
у нас всего друзей и осталось на пальцы одной руки...
1 сауд, что расчленил журналиста, насмотревшись репортажецй
про магницкого, литвиненко и скрипалей.
2 иран
3 ким из кореи
4 мадуро
5 хамаз
мелочь осетия\лугандония\приднестро - это не друзья. это на подачках живут.
лукашенко - отполз от крыма, гад. даже за газ не хочет признать.
так что 20% своих друзей мы не отдадим...
compare 19 декабря 2018 | 15:34
достойного отморозка принимают "наши учителя жизни"! позорно как-то...
zollendorf 19 декабря 2018 | 15:41
Ну, Израиль тоже нашел тему для протеста!
А кого Россия к себе еще пригласит? Британского лорда что ли, или герцога из Люксембурга?
Кто кроме Хамаса и Судано-Сомалийских людоедов попрется в эту тундру?
rom8883 19 декабря 2018 | 15:56
zollendorf: Трамп хотел бы приехать, но Госдепа боится.
sklar39 19 декабря 2018 | 15:49
Хамас! Как много в этом слове,...
putn_pnh 19 декабря 2018 | 15:52
Зачем протестовать? Подставили бы просто самолет с этими деятелями под ракетку сирийскую и всё. Опыт есть))