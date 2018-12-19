"Литовская полиция задержала нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России"

Среди них бывший лидер просоветской организации «Единство», россиянин Валерий Иванов.

Иванова задержали накануне из-за найденного у него огнестрельного оружия. Как пишет агентство BNS, в полиции пока только выясняют, связан ли он с другими фигурантами дела о шпионаже в пользу России. В Москве, же намерены добиваться срочной консульской встречи с Ивановым. Тем временем полиция Литвы уверяет, что раскрыла «целую сеть лиц», которые могли сотрудничать с российскими властями. Точное число задержанных по подозрению в шпионаже при этом не называется. В ведомстве говорят, что скрывают эти данные «из тактических соображений». Фигуранты дела, как предполагают правоохранительные органы, связаны с политическими непарламентскими партиями Литвы. В частности, задержан бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Паляцкис. Подозреваемые в шпионаже, настаивают в Вильнюсе, собирались оказывать влияние на политические процессы в стране, а их деятельность продолжалась долгое время.

Литовские спецслужбы пока что не раскрывают, в чем именно выражалась шпионская деятельность задержанных.