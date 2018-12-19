Литовская полиция задержала нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России
Среди них бывший лидер просоветской организации «Единство», россиянин Валерий Иванов.
Иванова задержали накануне из-за найденного у него огнестрельного оружия. Как пишет агентство BNS, в полиции пока только выясняют, связан ли он с другими фигурантами дела о шпионаже в пользу России. В Москве, же намерены добиваться срочной консульской встречи с Ивановым. Тем временем полиция Литвы уверяет, что раскрыла «целую сеть лиц», которые могли сотрудничать с российскими властями. Точное число задержанных по подозрению в шпионаже при этом не называется. В ведомстве говорят, что скрывают эти данные «из тактических соображений». Фигуранты дела, как предполагают правоохранительные органы, связаны с политическими непарламентскими партиями Литвы. В частности, задержан бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Паляцкис. Подозреваемые в шпионаже, настаивают в Вильнюсе, собирались оказывать влияние на политические процессы в стране, а их деятельность продолжалась долгое время.
Литовские спецслужбы пока что не раскрывают, в чем именно выражалась шпионская деятельность задержанных.
Комментарии5
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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 15:04
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pyco__mypucmo 19 декабря 2018 | 15:08
...в полиции пока только выясняют, связан ли он...
ФСБ России делает проще: расстреливает, а потом объявляет членом ИГИЛ.
pna 19 декабря 2018 | 15:27
Вся оппозиция в Прибалтике теперь будет обвиняться в шпионаже в пользу России. Удобный способ уничтожить оппозицию.
perestarok 19 декабря 2018 | 15:32
"Литовская полиция задержала нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России"
Совсем ливонцы сбрендили, у них полиция шпионами занимается.
rom8883 19 декабря 2018 | 15:42
perestarok: Наверное это универсальная полиция. Гнобит всех, кто Литве вред приносит.