Z Архив новостей новости
5 25 6 955
15:00, 19 декабря 2018

ФСБ сообщила об уничтожении в Ставрополе боевиков запрещенной группировки «Исламское государство»

Cогласно оперативной информации ведомства, они готовили теракт в преддверии новогодних праздников.

Предполагаемых террористов было двое, их попытались задержать спецназовцы, они предложили подозреваемым сдаться, но те открыли по сотрудникам ФСБ огонь. Началась перестрелка, в ходе которой боевики были убиты. Другие подробности о том, как проходила спецоперация, в коротком сообщении, опубликованном на сайте ведомства не сообщаются. Ни сотрудники спецподразделения ФСБ, ни жители города не пострадали, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, преступники прибыли в город из-за пределов края. У них нашли пистолеты гранаты и другие боеприпасы. Телеканал «Ставрополье» опубликовал фотографии с места проведения спецоперации, на которых видно тела боевиков, а также разложенное по земле оружие. Судя по статьям, по которым возбуждено уголовное дело, уничтоженные члены группировки «Исламское государство» готовили теракт. Однако, что именно они замышляли, пока неизвестно. Также дело завели по факту создания «террористической организации» и  незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось о том, что в Москве, Московской области, Ингушетии, Дагестане и Чечне 13 декабря задержали пособников ИГ. Они под видом благотворительной деятельности переводили за рубеж деньги на финансирование террористов.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_f22 19 декабря 2018 | 15:05


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









luger_max_otto 19 декабря 2018 | 15:06

ОК, ФСБ заявило. А какие есть основания верить заявлениям ФСБ?

wild_division 19 декабря 2018 | 15:16

luger_max_otto: Это же сколько контора продавцов шаурмы ликвидировало по всей стране, не перечесть.
Красавчики, ха..

sergey_volkov 19 декабря 2018 | 15:08

Били их били на дальних подступах, а они тут как тут.

mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 15:10


Странно.
А по телевидению несколько раз сообщали о полном разгроме исламистского государства.
Неужели кому-то удалось прорваться с дальних подступов и пересечь нерушимые границы Отчизны?

unprejudiced 19 декабря 2018 | 15:14

У меня ощущение что эти террористы для своих переписок пользовались телеграмом Дурова, который упорно не хочет отдавать ключи дешифрования. а между тем случись теракту, кровь жертв была бы на его руках, и руках оппозиционной либоиоидной массы которая поддерживает терроризм выступая за шифрование в интернете.

testmeter 19 декабря 2018 | 15:22

unprejudiced: Так ты расшифровался бы, а...
А то какие-то клички неприличные себе придумываешь.
Укажи свой телефон и адрес. Будет интересно на твою физию в миру глянуть-с

compare 19 декабря 2018 | 15:36

testmeter: мало интересного в "физии" этого вырожденца.как пить дать!

b522 19 декабря 2018 | 15:22

unprejudiced: У меня ощущение, что вам надо к психотерапевту.

plank1957 19 декабря 2018 | 15:24

Блин, люди, кто-нибудь помнит, чтобы ФСБ взяла живым хоть одного террориста? Или в ФСБ могут живыми только Кудрявцевых брать?

unprejudiced 19 декабря 2018 | 15:28

plank1957: всех украинских диверсантов террористов укропов в Крыму живыми брали

plank1957 19 декабря 2018 | 15:31

unprejudiced:
Ну, я же сказал, что Кудрявцевы не вы счет.

unprejudiced 19 декабря 2018 | 15:34

plank1957: В Крыму ФСБ много украинских террористов повязала, и не только там, например террорист Сенцов, террорист гриб, недавно 3 катера украинских террористов повязали, и все без убитых

plank1957 19 декабря 2018 | 15:45

unprejudiced:
Вот потому, как в Керченском проливе две лоханки и одно ржавое корыто бравые ФСБшники пол-дня гоняли по акватории пролива, протаранив при этом еще и свой сухогруз, я подозреваю, что в данном случае был дешевый спектакль. Да и задержали украинцев уже в экстерриториальных водах.

allasc 19 декабря 2018 | 15:31

plank1957: не ну был пацан с пистоном в джинсах без ремня.... чюдом!!!! штаны не спадали.... хотя в видео было столько ЛЯПОВ...... трупами отчитываться легче

plank1957 19 декабря 2018 | 15:36

allasc:
Так давно понятно, что покойники не потеют.

apontiy 19 декабря 2018 | 15:34

plank1957: Все - как всегда: бошки оторвали, трупы не опознаны, атоматы ППШ вещдоки - концы в воду, наши победили, ура!

plank1957 19 декабря 2018 | 15:38

apontiy:
Да здравствует наше ФСБ! Самое ФСБшное в мире ФСБ!

peresvet73 19 декабря 2018 | 15:27

Враки пропаганда нагнетание

allasc 19 декабря 2018 | 15:27

ФСБ перед новым годом подорило себе пару премий и пару звездочек :)))))) еще и откат погранцам сделала, чтоб побольше моджахедов пропускали

vedma2017 19 декабря 2018 | 15:29

Какая непоследовательность - "Исламское государство" уничтожают, а Хамас инструктируют, с ним сотрудничают.

compare 19 декабря 2018 | 15:31

никак,собирались "супо-статы",стрельнуть вверх из десяти бутылок шампанского! но,учитывая "нашу скрепо-специфику",теперь "шампанское"приравнивается к оружию и орудию пыток...значит-"экстремизЬма",она родимая проглядывает...

yralez 19 декабря 2018 | 15:32

По факту -очередное преступление ФСБ.
Доказать обратное они и не пытаются.

(комментарий скрыт)

yakutt86 19 декабря 2018 | 15:48

Не так давно ФСБ спровоцировала заход украинских судов в территориальные воды России, а теперь ФСБ спровоцировала террористов на оказание сопротивления ФСБ. Какая злая у нас ФСБ!

curhatuy6 19 декабря 2018 | 15:50

Паршивые стрелки в ФСБ. Ведь стрельнуть можно в руку, в плечо например. Допросить, узнать кто, что, откуда и с кем. А тут сразу наповал. Сразу вспоминается у Латыниной, как расстреляли по видим террористов, дюжину искалеченных в тюрьме зеков:(((

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 230 6 10792 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 475 6 24713 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Новый сериал «Аркадий Бабченко против России» Я подал иск в ЕСПЧ. Иск не только про попытку убийства. Там на четырнадцати листах мелким шрифтом про всё. И про травлю. И про уголовные дела. И про «Семнадцать друзей хунты»...

5 147 6 33155 12.12
Kполитика, общество, суды, еспч, мнения
Новости

Около 66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза За год этот показатель вырос на 8 процентов…

5 114 6 10156
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 188 6 18106 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 148 6 15433 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 501 6 53283 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 85 6 9246 17.12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными…

5 79 6 8636 13.12
Kукраина, рф, европа, газ, политика, финансы, мнения
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7923 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Людмила Алексеева родилась в российском Крыму Возможно, в будущем будет памятная табличка в Евпатории, но приедут ли те, так называемые «либералы», кто так вспоминал Алексееву в эти дни на её открытие? Ведь надо будет ехать в Крым…

5 222 6 25679 13.12
Kалексеева, крым, рф, память, общество, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 244 6 29933 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 229 6 28478 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 313 6 40824 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Скованные одной цепью Крупный бизнес давно уже разными путями взял в дело высшее чиновничество и решил, что «разрулил» отношения с государством путем «слияния и поглощения». Но бизнес не понял, что государство — это не конкретные люди во власти, а разветвленный аппарат принуждения…

5 98 6 30883 12.12
Kбизнес, власть, финансы, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 69 6 9473 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Около 66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза За год этот показатель вырос на 8 процентов…

5 115 6 10270
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 138 6 153600 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 85 6 9319 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 363 6 349782 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Русская власть, которая все равно рано или поздно столкнется примерно с такой же ситуации, как в Париже, она обязана была бы сесть и изучать украинский последний Майдан…

5 81 6 135183 12.12
#слушать 56:36 8читать ;смотреть $скачать 13.0 МБ
Kполитика, власть, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7493460
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3815602

Сегодня в эфире