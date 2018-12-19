ФСБ сообщила об уничтожении в Ставрополе боевиков запрещенной группировки «Исламское государство»
Cогласно оперативной информации ведомства, они готовили теракт в преддверии новогодних праздников.
Предполагаемых террористов было двое, их попытались задержать спецназовцы, они предложили подозреваемым сдаться, но те открыли по сотрудникам ФСБ огонь. Началась перестрелка, в ходе которой боевики были убиты. Другие подробности о том, как проходила спецоперация, в коротком сообщении, опубликованном на сайте ведомства не сообщаются. Ни сотрудники спецподразделения ФСБ, ни жители города не пострадали, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, преступники прибыли в город из-за пределов края. У них нашли пистолеты гранаты и другие боеприпасы. Телеканал «Ставрополье» опубликовал фотографии с места проведения спецоперации, на которых видно тела боевиков, а также разложенное по земле оружие. Судя по статьям, по которым возбуждено уголовное дело, уничтоженные члены группировки «Исламское государство» готовили теракт. Однако, что именно они замышляли, пока неизвестно. Также дело завели по факту создания «террористической организации» и незаконный оборот оружия и боеприпасов.
Ранее сообщалось о том, что в Москве, Московской области, Ингушетии, Дагестане и Чечне 13 декабря задержали пособников ИГ. Они под видом благотворительной деятельности переводили за рубеж деньги на финансирование террористов.
Комментарии25
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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 15:05
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
luger_max_otto 19 декабря 2018 | 15:06
ОК, ФСБ заявило. А какие есть основания верить заявлениям ФСБ?
wild_division 19 декабря 2018 | 15:16
luger_max_otto: Это же сколько контора продавцов шаурмы ликвидировало по всей стране, не перечесть.
Красавчики, ха..
sergey_volkov 19 декабря 2018 | 15:08
Били их били на дальних подступах, а они тут как тут.
mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 15:10
Странно.
А по телевидению несколько раз сообщали о полном разгроме исламистского государства.
Неужели кому-то удалось прорваться с дальних подступов и пересечь нерушимые границы Отчизны?
unprejudiced 19 декабря 2018 | 15:14
У меня ощущение что эти террористы для своих переписок пользовались телеграмом Дурова, который упорно не хочет отдавать ключи дешифрования. а между тем случись теракту, кровь жертв была бы на его руках, и руках оппозиционной либоиоидной массы которая поддерживает терроризм выступая за шифрование в интернете.
testmeter 19 декабря 2018 | 15:22
unprejudiced: Так ты расшифровался бы, а...
А то какие-то клички неприличные себе придумываешь.
Укажи свой телефон и адрес. Будет интересно на твою физию в миру глянуть-с
compare 19 декабря 2018 | 15:36
testmeter: мало интересного в "физии" этого вырожденца.как пить дать!
b522 19 декабря 2018 | 15:22
unprejudiced: У меня ощущение, что вам надо к психотерапевту.
plank1957 19 декабря 2018 | 15:24
Блин, люди, кто-нибудь помнит, чтобы ФСБ взяла живым хоть одного террориста? Или в ФСБ могут живыми только Кудрявцевых брать?
unprejudiced 19 декабря 2018 | 15:28
plank1957: всех украинских диверсантов террористов укропов в Крыму живыми брали
plank1957 19 декабря 2018 | 15:31
unprejudiced:
Ну, я же сказал, что Кудрявцевы не вы счет.
unprejudiced 19 декабря 2018 | 15:34
plank1957: В Крыму ФСБ много украинских террористов повязала, и не только там, например террорист Сенцов, террорист гриб, недавно 3 катера украинских террористов повязали, и все без убитых
plank1957 19 декабря 2018 | 15:45
unprejudiced:
Вот потому, как в Керченском проливе две лоханки и одно ржавое корыто бравые ФСБшники пол-дня гоняли по акватории пролива, протаранив при этом еще и свой сухогруз, я подозреваю, что в данном случае был дешевый спектакль. Да и задержали украинцев уже в экстерриториальных водах.
allasc 19 декабря 2018 | 15:31
plank1957: не ну был пацан с пистоном в джинсах без ремня.... чюдом!!!! штаны не спадали.... хотя в видео было столько ЛЯПОВ...... трупами отчитываться легче
plank1957 19 декабря 2018 | 15:36
allasc:
Так давно понятно, что покойники не потеют.
apontiy 19 декабря 2018 | 15:34
plank1957: Все - как всегда: бошки оторвали, трупы не опознаны, атоматы ППШ вещдоки - концы в воду, наши победили, ура!
plank1957 19 декабря 2018 | 15:38
apontiy:
Да здравствует наше ФСБ! Самое ФСБшное в мире ФСБ!
peresvet73 19 декабря 2018 | 15:27
Враки пропаганда нагнетание
allasc 19 декабря 2018 | 15:27
ФСБ перед новым годом подорило себе пару премий и пару звездочек :)))))) еще и откат погранцам сделала, чтоб побольше моджахедов пропускали
vedma2017 19 декабря 2018 | 15:29
Какая непоследовательность - "Исламское государство" уничтожают, а Хамас инструктируют, с ним сотрудничают.
compare 19 декабря 2018 | 15:31
никак,собирались "супо-статы",стрельнуть вверх из десяти бутылок шампанского! но,учитывая "нашу скрепо-специфику",теперь "шампанское"приравнивается к оружию и орудию пыток...значит-"экстремизЬма",она родимая проглядывает...
yralez 19 декабря 2018 | 15:32
По факту -очередное преступление ФСБ.
Доказать обратное они и не пытаются.
yakutt86 19 декабря 2018 | 15:48
Не так давно ФСБ спровоцировала заход украинских судов в территориальные воды России, а теперь ФСБ спровоцировала террористов на оказание сопротивления ФСБ. Какая злая у нас ФСБ!
curhatuy6 19 декабря 2018 | 15:50
Паршивые стрелки в ФСБ. Ведь стрельнуть можно в руку, в плечо например. Допросить, узнать кто, что, откуда и с кем. А тут сразу наповал. Сразу вспоминается у Латыниной, как расстреляли по видим террористов, дюжину искалеченных в тюрьме зеков:(((