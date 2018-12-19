ФСБ сообщила об уничтожении в Ставрополе боевиков запрещенной группировки «Исламское государство»

Cогласно оперативной информации ведомства, они готовили теракт в преддверии новогодних праздников.

Предполагаемых террористов было двое, их попытались задержать спецназовцы, они предложили подозреваемым сдаться, но те открыли по сотрудникам ФСБ огонь. Началась перестрелка, в ходе которой боевики были убиты. Другие подробности о том, как проходила спецоперация, в коротком сообщении, опубликованном на сайте ведомства не сообщаются. Ни сотрудники спецподразделения ФСБ, ни жители города не пострадали, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, преступники прибыли в город из-за пределов края. У них нашли пистолеты гранаты и другие боеприпасы. Телеканал «Ставрополье» опубликовал фотографии с места проведения спецоперации, на которых видно тела боевиков, а также разложенное по земле оружие. Судя по статьям, по которым возбуждено уголовное дело, уничтоженные члены группировки «Исламское государство» готовили теракт. Однако, что именно они замышляли, пока неизвестно. Также дело завели по факту создания «террористической организации» и незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось о том, что в Москве, Московской области, Ингушетии, Дагестане и Чечне 13 декабря задержали пособников ИГ. Они под видом благотворительной деятельности переводили за рубеж деньги на финансирование террористов.