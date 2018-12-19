Сильные морозы ожидаются завтра в районе посадки космического корабля «Союз»

Чтобы члены экипажа не замерзли при минус 20, российские специалисты в Казахстане примут ряд мер. В частности, для работы медиков подготовят обогреваемый модуль, пребывание самих космонавтов на открытом воздухе будет сокращено – в частности, традиционное фотографирование у спускаемого аппарата пройдет в ускоренном режиме, — об этом сообщает агентство ТАСС.