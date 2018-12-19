Сильные морозы ожидаются завтра в районе посадки космического корабля «Союз»
Чтобы члены экипажа не замерзли при минус 20, российские специалисты в Казахстане примут ряд мер. В частности, для работы медиков подготовят обогреваемый модуль, пребывание самих космонавтов на открытом воздухе будет сокращено – в частности, традиционное фотографирование у спускаемого аппарата пройдет в ускоренном режиме, — об этом сообщает агентство ТАСС.
Комментарии4
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vasyakirin 19 декабря 2018 | 14:37
еще бы сел не в Тихом океане, мало ли как гироскоп прибили...
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 14:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
testmeter 19 декабря 2018 | 14:59
Кривизну Земли учесть не забудьте. Она в морозы особенно заметна
staglla 19 декабря 2018 | 15:50
Посадили б мош где-нить в другой стране - пусть у них морозы будут.
Вот чото подумал - а если бы на Украине их угораздило бы приземлиться, то это считалось бы российским вторжением? Размахивал бы Порошенко с трибуны ООН оплавленным люком спускаемого аппарата? Интересная ситуация то была бы.